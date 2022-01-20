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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kuruluş Osman son bölüm izle | Kuruluş Osman yeni 78. bölüm full izle

Kuruluş Osman son bölüm izle | Kuruluş Osman yeni 78. bölüm full izle

Kuruluş Osman son bölüm izlemek isteyenler dizinin yeni bölümü olan 78. bölümünü araştırıyor. Binlerce izleyeni olan dizinin son bölümünde heyecan dorukta kalmıştı. Peki ama Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 78.bölüm tek parça full izle...

2 Saat Önce
2022-01-20 14:14:30
Kuruluş Osman son bölüm izle | Kuruluş Osman yeni 78. bölüm full izle

Kuruluş Osman son bölüm izlemek isteyenler dizinin yeni bölümü olan 78. bölümünü araştırıyor. Binlerce izleyeni olan dizinin son bölümünde heyecan dorukta kalmıştı. Peki ama Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler oldu? Kuruluş Osman 78.bölüm tek parça full izle...

Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman yeni bölümü yayınlandı. Son yayınlanan 78. bölümün dikkat çeken en önemli noktası, Osman Bey'in darağacı sahnesi oldu. Kuruluş Osman 78. Bölüm Tek Parça İzlemek İçin Tıklayınız...

Kuruluş Osman yeni 78. bölüm özeti

Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer. Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir. Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir! Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir!

Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek? Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek? Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek? Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki verecek? .

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