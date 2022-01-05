Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman 78. bölüm tek parça izle

Kuruluş Osman 78. bölüm heyecanla bekleniyordu. Ekranları başındaki sevenleri Kuruluş Osman'ı saatinde göremeyince 'Kuruluş Osman neden yayınlanmadı?' sorularıyla diziyi araştırdı. Peki ama 78. bölüm neden yok? Dizinin son bölümü neden yayınlanmadı? Kuruluş Osman 78. bölüm nereden tek parça izlenir? İşte detaylar...

Kuruluş Osman 78. bölüm heyecanla bekleniyordu. Ekranları başındaki sevenleri Kuruluş Osman'ı saatinde göremeyince "Kuruluş Osman neden yayınlanmadı?" sorularıyla diziyi araştırdı. Peki ama 78. bölüm neden yok? Dizinin son bölümü neden yayınlanmadı? Kuruluş Osman 78. bölüm nereden tek parça izlenir? İşte detaylar...

Kuruluş Osman son bölüm izle

Kuruluş Osman 2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak olması sebebiyle dizi bu akşam ekrana gelmeyecek.

Dizinin yeni bölümünün 12 Ocak Çarşamba günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. Dizi ekibinden henüz net bir tatil ya da uzun soluklu ara verme açıklamaları gelmedi.

Kuruluş Osman 78. bölüm tek parça izle

Kuruluş Osman dizisinin 78. bölümü yayınlanmadı fakat Kuruluş Osman'ın son bölümü olan 77. bölümü izlemek isterseniz TIKLAYINIZ...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.