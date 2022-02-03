Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun rolüyle tanınan Didem Balçın’ın dizide saldırı sonucu ağır yaralanması üzerine ölüp ölmediği merak konusu oldu. Peki, Selcan Hatun kimdir? Selcan ana öldü mü?

Çarşamba günü ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde bu hafta Didem Balçın Selcan Hatun karakteri öne çıkıyor. Julia ve askerleri tarafından sürgün yolunda saldırıya uğrayan Kayı hatunları, Selcan Hatun'un ağır yaralanması ile yıkıldı. Dizinin takipçileri Kuruluş Osman Selcan Hatun öldü mü, nasıl öldü, Didem Balçın diziden çıktı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

Kuruluş Osman Selcan Hatun öldü mü?

Savaşta ağır yara alan Selcan Hatun'un yere yığılmasıyla karakterin ölüp ölmediği gündeme geldi. Kuruluş Osman'da Didem Balçın'ın canlandırdığı Selcan Hatun'un akıbeti yeni bölümde belli olacaktır.

Selcan hatun kimdir?

İlk olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde karşılaştığımız Selcan Hatun Gündoğdu'nun eşi ve Gökçe'nin ablasıdır. Ayrıca İltekin ve Süleyman'ın annesidir. Süleyman Şah ve Hayme Ana'nın gelinidir.

Selcan Hatunu canlandıran Didem Balçın kimdir?

18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Balçın'ın Babası Kilisli, annesi ise Arnavut kökenlidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun “Ateşin Düştüğü Yer” oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. ”Bunu Yapan İki Kişi” isimli komedi oyunu ile Li̇ons En İyi̇ Komedi̇ Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu. .