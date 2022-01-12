Kuruluş Osman ne zaman? Kuruluş Osman son bölüm neden yayınlanmadı?

Kuruluş Osman son bölüm neden yayınlanmadı? Kuruluş Osman bu hafta var mı sorusu , dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Geçiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekranlarda göremediğimiz Kuruluş Osman dizisi bu hafta da ekranlara gelemeyecek. Kuruluş Osman yok mu, neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kuruluş Osman son bölüm neden yayınlanmadı? Kuruluş Osman bu hafta var mı sorusu , dizinin takipçileri tarafından merak konusu oldu. Geçiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekranlarda göremediğimiz Kuruluş Osman dizisi bu hafta da ekranlara gelemeyecek. Kuruluş Osman yok mu, neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kuruluş Osman ne zaman?

Kuruluş Osman dizisi bu hafta ekranlara gelmedi. Yayın akışında Çakallarla Dans 4 filmi yer alıyor. Bu hafta ekranlara gelmeyen dizinin bir sonraki hafta 19 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kuruluş Osman son bölüm neden yayınlanmadı?

Kuruluş Osman yılbaşı tatili nedeniyle 2 haftadır yayınlanmıyor. Bu hafta Kuruluş Osman dizisi yerine Çakallarla Dans 4 yayınlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.