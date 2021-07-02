Kuruluş Osman'ın dev oyuncu kadrosu

Burak Özçivit’in başrolünde oynadığı ve her bölümüyle sükse yaratan ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, dev oyuncu kadrosuyla birçok kişinin ilgisini çekmektedir. İşte dev oyuncu kadrosu ve konusu ile Kuruluş Osman dizisinin bilinmeyenleri..

Yayınlandığı ilk günden beri milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her bölümüyle heyecan yaratmaya devam ediyor. Gerek senaryosu gerek ise dev oyuncu kadrosu ile milyonlarca seveni olan dizi hakkında birçok araştırma da yapılıyor. Özellikle Bamsı Bey'in şehit olması ile hakkında çokça konuşulmaya başlanan dizi, diğer karakterlerinin de ilgi odağı olmasına neden olmuştur. İşte tüm detayları ile Kuruluş Osman dizisi…

Kuruluş Osmanın konusu

Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman konusuyla oldukça ilgi çekmektedir. Kuruluş Osman dizisi, Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindedir. Kayı boyunun uç beylerinden olan Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu olan Osman'ın, Osmanlı devletini kurma sürecinde verdiği mücadeleleri ve karşılaştığı entrikaları anlatır.

Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu

Kuruluş Osman dev oyuncu kadrosu ile birçok kişi tarafından severek takip ediliyor. Dizide Burak Özçivit başta olmak üzere Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Emre Basalak, Özge Törer, Buse Arslan Akdeniz, Açelya Özcan, Yiğit Uçan, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Celal Al, Tolga Akkaya, Atilla Güzel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Seray Kaya, Emin Gürsoy, Kanbolat Görkem Arslan gibi oyuncular da yer almaktadır. Her Çarşamba ATV'de yayımlanan dizi, oyuncu kadrosu ile de seyircileri büyülemektedir.

Kuruluş Osman Burak Özçivit

Burak Özçivit, ATV'de yayımlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin en küçük oğlu Osman Bey karakterine hayat veriyor. Burak Özçivit 24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Aile tarafından Gaziantepli olan Özçivit, hayatını İstanbul'da devam ettirmektedir.

Kuruluş Osman Boran- Yiğit Uçan

Boran Yiğit diğer adıyla Yiğit Uçan 11 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya teşrif etmiştir. Aile tarafından Bosna'lı olan Yiğit Uçan, ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Boran karakterine can vermektedir.

Kuruluş Osman Bamsı- Nurettin Sönmez

Kuruluş Osman'ın Bamsı Bey'i Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 yılında İstanbulda dünyaya gözlerini açmıştır. Nurettin Sönmez ilk olarak Mavi Kelebekler adlı televizyon dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmıştır. Bu diziden sonra ise Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde rol almıştır.

Kuruluş Osman Dündar- Ragıp Savaş

Kuruluş Osman'ın Dündar'ı Ragıp Savaş 1966 yılında İzmitte doğmuştur. 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne giren Ragıp Savaş, 4 yıl sonra buradan yüksek dereceyle mezun olmuştur. Aynı zamanda Bakırköy Tiyatrolarında da roller almıştır.

Kuruluş Osman Gündüz- Emre Basalak

Emre Basalak 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarında tamamlayarak, çeşitli tiyatro topluluklarında ve devlet tiyatrolarında çalışmıştır. 2002 yılında da İstanbul Devlet Tiyatrosuna girerek kariyerine burada devam etmiştir.

Kuruluş Osman Bala Hatun- Özge Törer

Özge Törer 1998 yılında İstanbulda hayata gözlerini açmıştır. Eğitimine hali hazırda Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde devam eden Özge Törer, Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine can vermektedir.

Kuruluş Osman Aygül Hatun- Buse Arslan Akdeniz

Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun karakterine hayat veren Buse Arslan Akdeniz, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya teşrif etmiştir. Buse Arslan Akdeniz, 2016 yılında iş insanı Kazım Akdeniz ile dünya evine girmiştir.

Kuruluş Osman Ayşe Hatun-Açelya Özcan

Oyunucu Açelya Özcan 1986 yılında İstanbulda doğmuştur. Her ne kadar oyunculukla uğraşsa da, aynı zamanda müzikle de ilgilenmektedir. Şan ve armoni eğitimleri alan Özcan, 2005 yılından beri Sovereign Symphony adlı rock grubunun vokalistliğini üstlenmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.