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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kuruluş Osman’da yine heyecan dorukta! Osman Bey tutuklandı

Kuruluş Osman’da yine heyecan dorukta! Osman Bey tutuklandı

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman’da, seyircileri yine heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Kuruluş Osman, 75'inci bölümüyle 15 Aralık Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. 

2 Saat Önce
2021-12-16 08:55:38
Kuruluş Osman’da yine heyecan dorukta! Osman Bey tutuklandı

Osman Bey dört koldan saldıran düşmanlar ile mücadele ederken, Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısına uğramış, Osman Bey İnegöl Kalesi'nde sıkışıp kalmış ve Boran Alp ise Vezir Alemşah'ın eline düşmüştür!

Bu zor durumdan çıkmak için mücadele veren Osman Bey, Vezir Alemşah'a karşı harekete geçer. Osman Bey'in "Burada bey de benim devlet de benim" sözlerine karşılık; Vezir Alemşah, Osman Bey'in gücünü elinden almak için ağabeyi Gündüz Bey'e beylik vaat ederken, Osman Bey'i de tutuklar. Kayı alpleri beylerinin tutuklanmasına itiraz ederken, tutuklanan Osman Bey yaralanır!

Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak? Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısından kurtulabilecek mi? Gündüz Bey, Vezir Alemşah'ın teklifine ne yanıt verecek? Tekfur Nikola ve Tekfur Kosses, Mari'yi Kayı Obası'ndan nasıl çıkaracak? Osman Bey'in tutuklanması Kayı Obası'nda nasıl tepki bulacak?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', ATV ekranında çarşamba akşamları sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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