Kuruluş Osman 81. bölüm full izle | Kuruluş Osman yeni bölüm neler oldu?

Kuruluş Osman 81. bölüm full izle | Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü yayınlandı. Son bölüm olan 81. bölüm detayları ve özeti merak ediliyor. Peki ama Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler oldu? 81. bölüm nereden tek parça izlenir?Kuruluş Osman 81. bölüm tek parça HD izle...

Osman Bey, Vezir Alemşah'la hesaplaşırken Geyhatu kapıya dayanmıştır! Söğüt'ü kana bulayacak bu kapışma öncesinde Kayı Obası ve Şeyh Edebalı'nın dergahı Moğollar tarafından kuşatılır. Osman Bey bu kuşatmayı yarabilmek için ne yapacaktır?

Osman Bey'in şimdi de Geyhatu'yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer. Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya'daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar.

Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak? Gündüz Bey, Geyhatu'nun hamlesi karşısında nasıl bir tavır takınacak? Osman Bey, Tekfur Nikola'nın cezasını verecek mi? Kayı Obası, üzerindeki kuşatmadan kurtulabilecek mi?