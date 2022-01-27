Kuruluş Osman 79. bölüm tek parça | Kuruluş Osman yeni bölüm full HD izle

Kuruluş Osman 79. bölüm tek parça izlemek isteyenler dizinin son bölümü hakkında araştırma yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm full HD izlemek için linki sizler için derledik. Kuruluş Osman'ın son bölümünde heyecan doruktaydı. Peki ama 79. bölümde neler oldu? Son bölüm özeti ve 79. bölüm linki...

Kuruluş Osman 79. bölüm tek parça izlemek isteyenler dizinin son bölümü hakkında araştırma yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm full HD izlemek için linki sizler için derledik. Kuruluş Osman'ın son bölümünde heyecan doruktaydı. Peki ama 79. bölümde neler oldu? Son bölüm özeti ve 79. bölüm linki...

Kuruluş Osman 79. bölüm tek parça

Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde;;

Göktuğ'u şehit eden Geyhatu, emrindeki nökerlerle Selçuklu askerlerini alt ederek Osman Bey'i ele geçirir. Osman ve alpleri bu cendereden nasıl çıkacaktır? Tekfur Nikola, Kosses'i Konstantinopolis'e götürüp imparatora teslim etmek isterken, Turgut Bey ve alpleri Nikola'yı engellemek için harekete geçer ancak Turgut Bey, Nikola tarafından yakalanır.

Osman Bey'in yokluğunda posta oturan Gündüz Bey ise Kayı Obası'nda beylik toyu kurmaya hazırlanmaktadır. Gündüz Bey, hatunları obadan sürgün etmeye karar verince; Bala Hatun, Malhun Hatun ve Selcan Ana, Osman Bey'in emanetini korumak için and içer. Obadan ayrılan hatunların uğradığı saldırıda Selcan Ana yaralanır.

Kuruluş Osman yeni bölüm full HD izle

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