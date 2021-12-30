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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kuruluş Osman 77. bölüm izle tek parça! Kuruluş Osman son bölüm full izle

Kuruluş Osman 77. bölüm izle tek parça! Kuruluş Osman son bölüm full izle

Kuruluş Osman 77. bölüm tek parça yayınlandı. Peki ama son bölümde neler oldu? Son bölüm oldukça heyecanlı bir yerde bitti. 77. bölümde ise Şeyh Edebalı zindana atılıyor ve Osman Bey kayı obası'na dönüyor. İşte merak edilen Kuruluş Osman detayları...

28 Dakika Önce
2021-12-30 21:20:17
Kuruluş Osman 77. bölüm izle tek parça! Kuruluş Osman son bölüm full izle

Kuruluş Osman 77. bölüm tek parça yayınlandı. Peki ama son bölümde neler oldu? Son bölüm oldukça heyecanlı bir yerde bitti. 77. bölümde ise Şeyh Edebalı zindana atılıyor ve Osman Bey kayı obası'na dönüyor. İşte merak edilen Kuruluş Osman detayları...

Kuruluş Osman 77. bölüm izle tek parça izle!

Şeyh Edebalı zindana atılıyor

Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.

Osman Bey kayı obası'na dönüyor

Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar. Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?

Kuruluş Osman 77. Bölüm İçin Tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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