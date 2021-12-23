Kuruluş Osman 76. bölüm tek parça HD izle | Kuruluş Osman son bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman dizisinin 76. bölümü tek parça olarak yayınlandı. Ardından 77. bölüm fragmanları da ekranlarda dönmeye başladı. Peki ama Kuruluş Osman 76. bölümü tek parça nereden izlenir? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme linki...

Kuruluş Osman dizisinin 76. bölümü tek parça olarak yayınlandı. Ardından 77. bölüm fragmanları da ekranlarda dönmeye başladı. Peki ama Kuruluş Osman 76. bölümü tek parça nereden izlenir? İşte Kuruluş Osman son bölüm izleme linki...

Kuruluş Osman 76. Bölüm Tek Parça HD İzle!

Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır. Osman Bey sığındığı mağarada ölüm kalım savaşı verirken, onun yokluğunda Kayı Obası'nın başsız kalmasını istemeyen Gündüz Bey posta oturur. Boran Alp de Gündüz Bey'e bağlılığını bildirir. Malhun Hatun, Osman Bey'e yapılan suçlamalarla ilgili Vezir Alemşah'tan hesap sorarken; Bala Hatun da Osman Bey'i bulabilmek için her yolu dener. Tekfur Nikola kendisine yaşattıklarının intikamını almaya ant içtiği Mari'yi yaralarken, Turgut Bey ise Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızar.

Ağır yaralı haldeki Osman Bey yeniden ayağa kalkabilecek mi? Osman Bey peşindeki Konur Alp ve adamlarına yakalanmamak için ne yapacak? Malhun Hatun ve Bala Hatun, posta oturan Gündüz Bey'e karşı nasıl bir tavır alacak? Nikola'ın yaraladığı Mari kurtulabilecek mi? Turgut Bey, Mari'yi kurtarmak icin neler yapacak?

Kuruluş Osman son bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman'ın 77. bölüm fragmanı da bölüm ardından yayınlandı. Resmi kaynaklarla yayınlanan fragmanın başlığı ''Osman'ıma kurulan tuzakları boz Allah'ım'' olarak seçildi. Fragmanı izlemek için TIKLAYINIZ...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.