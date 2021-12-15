Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü merak uyandırıcıydı. İzleyiciler 76. bölüm fragmanını merak ediyor. Peki ama 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölümü ve fragmanı detayları...

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Kuruluş Osman dizisinin son bölümü merak uyandırıcıydı. İzleyiciler 76. bölüm fragmanını merak ediyor. Peki ama 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölümü ve fragmanı detayları...

Kuruluş Osmanı dizisinin konusu ne?

Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 76. bölüm fragmnaı henüz yayınlanmadı. İki fragman yayınlayan dizinin yeni fragmanlarını bekliyoruz. Yayınlamanın ardından fragmanı haber sitemizden izleyebilirsiniz.

Kuruluş Osman senaristleri kimler?

Kuruluş Osman dizisinin senarist kadrosu; Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter.

Dizinin oyuncuları;

Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Seda Yıldız, Yıldıray Şahinler, Özge Törer, Emre Basalak, Rüzgar Aksoy, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Buse Arslan, Şeyma Korkmaz, Açelya Özcan, Fatih Ayhan, Ömer Ağan, Ahmet Kaynak, Oğuzhan Karbi, Serhat Parıl, Melis Gürhan, Can Bartu Aslan, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Rıdvan Uludaşdemir, Serdar Akülker

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