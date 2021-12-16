DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Guterres: Uluslararası finans sisteminin reforma ihtiyacı var
Sadakatsiz 43. bölüm full izle | Sadakatsiz son bölüm tek parça
Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?
Stokçuluğun cezasını artıracak teklif Meclis’te kabul edildi
Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı izle
Libya'da seçimler 'sihirli değnek' değil
Chelsea - Everton maçını donmadan HD olarak canlı izle?!
Biden'dan borç limitinin 2,5 trilyon dolar artırılmasına onay
Benzine ne kadar zam geldi? Güncel benzin fiyatları
Liverpool - Newcastle United maçını HD olarak canlı izle!
2022 emekli maaşı ne kadar oldu? SSk, Bağkur ve memur emeklisi emekli maaşı belli oldu mu?
NATO'nun 2022 askeri bütçesi 1 milyar 560 milyon avro olarak belirlendi
Brüt dış borç nedir? Türkiye'nin uzun ve kısa vadede brüt dış borcu ne kadar?
18 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu 2022? 1 saat ek ders ücreti ne kadar?

TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Milyonlarca takipçisi olan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümünde heyecan verici bir noktada biten dizinin fragmanları da bir o kadar heyecan vericiydi. İşte 76. bölüm fragmanı...

1 Saat Önce
2021-12-16 22:18:04
Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Milyonlarca takipçisi olan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümünde heyecan verici bir noktada biten dizinin fragmanları da bir o kadar heyecan vericiydi. İşte 76. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman dizisinin konusu;

Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi."

Kuruluş Osman dizisinin senaristleri;

Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Kuruluş Osman Dizisinin 76. Bölüm Fragmanını İzlemek İçin Tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş