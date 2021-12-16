Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Milyonlarca takipçisi olan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümünde heyecan verici bir noktada biten dizinin fragmanları da bir o kadar heyecan vericiydi. İşte 76. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Milyonlarca takipçisi olan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümünde heyecan verici bir noktada biten dizinin fragmanları da bir o kadar heyecan vericiydi. İşte 76. bölüm fragmanı...

Kuruluş Osman 76. bölüm fragmanı izle

Kuruluş Osman dizisinin konusu;

Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi."

Kuruluş Osman dizisinin senaristleri;

Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Kuruluş Osman Dizisinin 76. Bölüm Fragmanını İzlemek İçin Tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.