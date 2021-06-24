Kuruluş Osman 64 bölüm izle | Kuruluş Osman sezon finali izle HD donmadan | Kuruluş Osman dizisi hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Dizi. bölü ile sezon finali yaparak ekranlara bir süre veda etti. Kuruluş Osman 64. bölümünü ekranlardan izleyemeyen binlerce kişi internetten Kuruluş Osman 64 bölüm tek parça donmadan izle seçeneğini araştırıyor. Kuruluş Osman sezon finali izle seçeneği haberimizin detayında.

Kuruluş Osman 64 bölüm izle | Kuruluş Osman sezon finali izle HD donmadan | Kuruluş Osman dizisi hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Dizi. bölü ile sezon finali yaparak ekranlara bir süre veda etti. Kuruluş Osman 64. bölümünü ekranlardan izleyemeyen binlerce kişi internetten Kuruluş Osman 64 bölüm tek parça donmadan izle seçeneğini araştırıyor. Kuruluş Osman sezon finali izle seçeneği haberimizin detayında.

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman 64. bölümü ile yine milyonlarca kişi tarafından izlendi. Sezon finali yaparak ekranlara ara veren dizinin sın bölümünü televizyondan izleyemeyenler internetten izlemek için araştırmaya başladı. İşte Kuruluş Osman 64 bölüm tek parça donmadan kesintisiz izleme seçeneği;

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV'de yayınlanıyordu. Ancak dizi sezon finali yaptı. Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Ancak tahminlere göre dizi eylül aylarında ekranlara dönebilir.

KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM ÖZETİ

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 64. bölüm ile sezon finali yaptı. Ekranlara kısa bir ara veren dizi son bölümü ile yine milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizinin 64. bölümünde uç bmlgelerinde savaş kaçınılmaz hale gelir. Büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır. Selçuklu Sultanı Mesud, Osman Bey'e söz vermiştir ve Osman Bey bu sözün yerine getirilmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola'da Türklere karşı başlattığı savaş için hazrılıklarını tamamladı. Büyük savaş öncesi Osman Bey'in yaptığı son hamle savaşın gidişatını değiştirirecektir. Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar. Kuruluş Osman 64. bölümü izlemeyi kaçıranlar dizini son bölümünü internetten izleyebilirler.

KURULUS OSMAN REYTİNG SONULARI

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 64. bölüm ile sezon finali yaptı. 23 Haziran'da yayınlanan sezon finali ile Kuruluş Osman bu hafta da reytinglerde zirvede yer aldı. İşte 23 Haziran reyting sonuçları;

TOTAL

1 KURULUS OSMAN ATV

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SURVIVOR TV8

5 PORTEKIZ-FRANSA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

6 SEN CAL KAPIMI FOX

7 FOX ANA HABER FOX

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 ATV GUN ORTASI ATV

AB

1 PORTEKIZ-FRANSA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SURVIVOR TV8

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 FOX ANA HABER FOX

6 CAM TAVANLAR SHOW TV

7 SEN CAL KAPIMI FOX

8 ESRA EROL'DA ATV

9 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

10 ATV ANA HABER ATV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.