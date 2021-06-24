Kuruluş Osman 64. bölüm izle | Kuruluş Osman final bölümü tek parça izle

Kuruluş Osman 64. bölüm izle | ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 64. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. 23 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 64. bölüm ile final yaptı ve milyonlarca kişi ekran başına bağlandı. Diriliş Osman 64. bölümde uç bölgelerin kaderini belirleyecek büyük savaş başladı. Kuruluş Osman 64. bölümü televizyondan izleyemeyenler Kuruluş Osman final bölümü tek parça izle seçeneğini internetten araştırmaya başladı. Kuruluş Osman final bölümü izleme linki haberimizin detayında olacak...

Kuruluş Osman 64. bölüm izle | ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 64. bölümü ile sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. 23 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan 64. bölüm ile final yaptı ve milyonlarca kişi ekran başına bağlandı. Diriliş Osman 64. bölümde uç bölgelerin kaderini belirleyecek büyük savaş başladı. Kuruluş Osman 64. bölümü televizyondan izleyemeyenler Kuruluş Osman final bölümü tek parça izle seçeneğini internetten araştırmaya başladı. Kuruluş Osman final bölümü izleme linki haberimizin detayında olacak...

ATV ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 64. bölüm ile sezon final yaparak ekranlara ara verdi. Türk tarihini destansı bir dille gerçekler bağlı kalarak ekranlara getiren Kurluş Osman dizisi gerek oyuncu kalitesi gerekse çekim kalitesi ile her hafta yeni hayran kitlesi oluşturuyor. Dizi reytinglerde de üst sıralarda yer alıyor. ATV'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman dizisi 64. bölüm ile milyonlarca kişiyi bir kez daha televizyon başına bağladı. Kuruluş Osman 64. bölüm (sezon finali) izlemeyi kaçıranlar diziyi internetten izlemek için arayışa geçti. Kuruluş Osman 64. bölüm izle seçeneği internette en çok arananlar arasına girdi. İşte Kuruluş Osman final bölümü tek parça izle seçeneği..

KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM ÖZETİ

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 64. bölüm ile sezon finali yaptı. Ekranlara kısa bir ara veren dizi son bölümü ile yine milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizinin 64. bölümünde uç bmlgelerinde savaş kaçınılmaz hale gelir. Büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır. Selçuklu Sultanı Mesud, Osman Bey'e söz vermiştir ve Osman Bey bu sözün yerine getirilmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola'da Türklere karşı başlattığı savaş için hazrılıklarını tamamladı. Büyük savaş öncesi Osman Bey'in yaptığı son hamle savaşın gidişatını değiştirirecektir. Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar. Kuruluş Osman 64. bölümü izlemeyi kaçıranlar dizini son bölümünü internetten izleyebilirler.

KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜM ÖZETİ

Kıruluş Osman 63. bölüm izlemek isteyenlere dizinin kısa bir özetini anlatalım: Kuruluş Osman 63. bölüm yine heyecanlı sahnelerle izleyiciyi ekran başına bağladı. Dizide Osman Bey Bizans ordusuna karşı büyük bir savaşa girişir. Bu savaşta Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sinsi bir hamle yapma peşindedir. Nikola ise Türkleri yaşadıkları topraklardan atabileceğini düşünmektedir. Bu büyük savaştan Osman Bey galip çıkabilecek mi? Kuruluş Osman 63. bölüm soru işaretleri ile son bulurken 64. bölüm ise şimdiden merakla bekleniyor. Kuruluş Osman 64. bölüm 23 Haziran'da ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman dizisinin 62. bölümüne Osmana Bey'in Togay'ın cezasını kestiği sahme damgasını vurdu. Osman Bey eline geçirdği Togay'ın kellesini uçurur ve Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın infaz edilmesi ile Moğol Valisi Yargıcı olaya büyük tepki gösterir. Osman Bey'e karşı ittifak geliştirmek isteyen Moğol Valisi görüşmeler başlar. Dizide Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisi 23 Haziran'da sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Kuruluş Osman'ın yeni sezonlarının ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Kuruluş Osman'ın eylül aylarında ekranlara dönmesi bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Kuruluş Osman dizisinde birbirinde usta isimler rol almakta. İşte Kuruluş Osman dizisi oyuncuları;

Burak Özçivit Osman Bey

Emre Basalak Gündüz Bey

Özge Törer Rabi'a Bala Hatun

Buse Arslan Aygül Hatun

Yiğit Uçan Boran Alp

Emel Dede Gonca Hatun

Açelya Özcan Ayşe Hatun

Ömer Ağan Saltuk Alp

Ayşen Gürler Helen

Seda Yıldız Şeyh Edebali

Abidin Yerebakan Akça Derviş

Serkan Tatar Pehlivan Derviş

Burak Çelik Göktuğ Alp

Çağrı Şensoy Cerkutay

Ümit Belen II. Andronikos

Erkan Avcı Aya Nikola

Ahmet Yenilmez Demirci Davut

Emin Gürsoy Kumral Abdal

Oğuz Kara Ahmet Alp

Fatih Ayhan Baysungur Alp

Cüneyt Arkın Aksakallılar Lideri

KURULUS OSMAN REYTİNG SONULARI

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 64. bölüm ile sezon finali yaptı. 23 Haziran'da yayınlanan sezon finali ile Kuruluş Osman bu hafta da reytinglerde zirvede yer aldı. İşte 23 Haziran reyting sonuçları;

TOTAL

1 KURULUS OSMAN ATV

2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SURVIVOR TV8

5 PORTEKIZ-FRANSA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

6 SEN CAL KAPIMI FOX

7 FOX ANA HABER FOX

8 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 ATV GUN ORTASI ATV

AB

1 PORTEKIZ-FRANSA UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SURVIVOR TV8

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 FOX ANA HABER FOX

6 CAM TAVANLAR SHOW TV

7 SEN CAL KAPIMI FOX

8 ESRA EROL'DA ATV

9 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

10 ATV ANA HABER ATV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.