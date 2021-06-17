Kuruluş Osman 63. bölüm izle | Kuruluş Osman son bölüm tek parça HD izle
Kuruluş Osman 63. bölüm izle | ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 16 Haziran Çarşamba günü yine milyonlarca kişi tarafından izlendi. Tarihimizi destansı bir şekilde gerçeklere bağlı kalarak anlatan Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Osman Bey, Bizans ordusuna karşı büyük bir savaşa girişir. Kuruluş Osman 63. bölümü televizyondan izlemeyi kaçıranlar internetten Kuruluş Osman 63. bölüm izle seçeneğini araştırmaya başladı. Kuruluş Osman son bölüm tek parça HD izle seçeneğini haberimizi detayında bulabilirsiniz...
Kuruluş Osman 63. bölüm izle | ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 16 Haziran Çarşamba günü yine milyonlarca kişi tarafından izlendi. Tarihimizi destansı bir şekilde gerçeklere bağlı kalarak anlatan Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Osman Bey, Bizans ordusuna karşı büyük bir savaşa girişir. Kuruluş Osman 63. bölümü televizyondan izlemeyi kaçıranlar internetten Kuruluş Osman 63. bölüm izle seçeneğini araştırmaya başladı. Kuruluş Osman son bölüm tek parça HD izle seçeneğini haberimizi detayında bulabilirsiniz...
Kuruluş Osman dizisi yayınlanmaya başlandığı ilk günden itibaren ATV'nin en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Kuruluş Osman dizsi 16 Haziran'da yayınlanan 63. bölüm ile reytinglerde yine zirvede yer aldı. Kuruluş Osman'ın yayınlandığı her akşam Kuruluş Osman günü olarak adlandırılıyor. Kuruluş Osman 63. bölümü sosyal medyada da geniş yer buldu. Kuruluş Osman yayınlanırken binlerce kişi de #TürkünDavası etiketiyle sosyal medyada dizi ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Kuruluş Osman 63. bölüm izlemeyi kaçıranlar internetten dizinin son bölümünü izlemeye çalışyor. Binlerce kişi Kuruluş Osman 63. bölüm izle seçeneğini internetten araştırmaya başladı. İşte Kuruluş Osman son bölüm tek parça HD izleme seneği...
KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜM İZLE
KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜMDE NE OLDU?
Kuruluş Osman 63. bölüm yine heyecanlı sahnelerle izleyiciyi ekran başına bağladı. Dizide Osman Bey Bizans ordusuna karşı büyük bir savaşa girişir. Bu savaşta Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sinsi bir hamle yapma peşindedir. Nikola ise Türkleri yaşadıkları topraklardan atabileceğini düşünmektedir. Bu büyük savaştan Osman Bey galip çıkabilecek mi? Kuruluş Osman 63. bölüm soru işaretleri ile son bulurken 64. bölüm ise şimdiden merakla bekleniyor. Kuruluş Osman 64. bölüm 23 Haziran'da ekranlara gelecek.
KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM FRAGMANI
"Sabırla beklediğin evladının doğumu gibi, sabırla kurmak istediğin devletinin doğumu yakındır!"— Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) June 16, 2021
Kuruluş Osman 64. Bölüm Fragmanı
Sezon finaliyle Çarşamba 20.00'de atv'de#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/kt33XPYDRA
KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM ÖZETİ
Kuruluş Osman dizisinin 62. bölümüne Osmana Bey'in Togay'ın cezasını kestiği sahme damgasını vurdu. Osman Bey eline geçirdği Togay'ın kellesini uçurur ve Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın infaz edilmesi ile Moğol Valisi Yargıcı olaya büyük tepki gösterir. Osman Bey'e karşı ittifak geliştirmek isteyen Moğol Valisi görüşmeler başlar. Dizide Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.
KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI
Kuruluş Osman dizisinin reyitinglerde ve izleyicinin gözünde bu kadar sevilmesinin nedenleriden bir tanesi de dizinin oyuncu kadrosudur. Dizide birbirinde usta isimler rol almakta. İşte Kuruluş Osman dizisi oyuncuları;
Burak Özçivit Osman Bey
Emre Basalak Gündüz Bey
Özge Törer Rabi'a Bala Hatun
Buse Arslan Aygül Hatun
Yiğit Uçan Boran Alp
Emel Dede Gonca Hatun
Açelya Özcan Ayşe Hatun
Ömer Ağan Saltuk Alp
Ayşen Gürler Helen
Seda Yıldız Şeyh Edebali
Abidin Yerebakan Akça Derviş
Serkan Tatar Pehlivan Derviş
Burak Çelik Göktuğ Alp
Çağrı Şensoy Cerkutay
Ümit Belen II. Andronikos
Erkan Avcı Aya Nikola
Ahmet Yenilmez Demirci Davut
Emin Gürsoy Kumral Abdal
Oğuz Kara Ahmet Alp
Fatih Ayhan Baysungur Alp
Cüneyt Arkın Aksakallılar Lideri
KURULUŞ OSMAN 16 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
Kuruluş Osman dizisi 63. bölüm ile 16 Haziran Çarşamba günü yine reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Dizi Total'de ve AB'de 2. sırada yer aldı. Dizi Çarşamba gününü en çok izlenen dizisi oldu. İşte 16 Haziran reyting sonuçlar;
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 TURKIYE-GALLER UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
2 KURULUS OSMAN ATV
3 ESRA EROL'DA ATV
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 SURVIVOR TV8
6 SEN CAL KAPIMI FOX
7 ITALYA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
8 FOX ANA HABER FOX
9 ATV ANA HABER ATV
10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV
AB İLK 10 PROGRAM
1 TURKIYE-GALLER UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
2 KURULUS OSMAN ATV
3 ITALYA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1
4 SURVIVOR TV8
5 ESRA EROL'DA ATV
6 FOX ANA HABER FOX
7 CAM TAVANLAR SHOW TV
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 SEN CAL KAPIMI FOX
10 EURO 2020 KUPA AKSAMI TRT 1
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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