Kuruluş Osman 63. bölüm izle | Kuruluş Osman son bölüm tek parça HD izle

Kuruluş Osman 63. bölüm izle | ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 16 Haziran Çarşamba günü yine milyonlarca kişi tarafından izlendi. Tarihimizi destansı bir şekilde gerçeklere bağlı kalarak anlatan Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Osman Bey, Bizans ordusuna karşı büyük bir savaşa girişir. Kuruluş Osman 63. bölümü televizyondan izlemeyi kaçıranlar internetten Kuruluş Osman 63. bölüm izle seçeneğini araştırmaya başladı. Kuruluş Osman son bölüm tek parça HD izle seçeneğini haberimizi detayında bulabilirsiniz...

Kuruluş Osman 63. bölüm izle | ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 16 Haziran Çarşamba günü yine milyonlarca kişi tarafından izlendi. Tarihimizi destansı bir şekilde gerçeklere bağlı kalarak anlatan Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Osman Bey, Bizans ordusuna karşı büyük bir savaşa girişir. Kuruluş Osman 63. bölümü televizyondan izlemeyi kaçıranlar internetten Kuruluş Osman 63. bölüm izle seçeneğini araştırmaya başladı. Kuruluş Osman son bölüm tek parça HD izle seçeneğini haberimizi detayında bulabilirsiniz...

Kuruluş Osman dizisi yayınlanmaya başlandığı ilk günden itibaren ATV'nin en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Kuruluş Osman dizsi 16 Haziran'da yayınlanan 63. bölüm ile reytinglerde yine zirvede yer aldı. Kuruluş Osman'ın yayınlandığı her akşam Kuruluş Osman günü olarak adlandırılıyor. Kuruluş Osman 63. bölümü sosyal medyada da geniş yer buldu. Kuruluş Osman yayınlanırken binlerce kişi de #TürkünDavası etiketiyle sosyal medyada dizi ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Kuruluş Osman 63. bölüm izlemeyi kaçıranlar internetten dizinin son bölümünü izlemeye çalışyor. Binlerce kişi Kuruluş Osman 63. bölüm izle seçeneğini internetten araştırmaya başladı. İşte Kuruluş Osman son bölüm tek parça HD izleme seneği...

KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜMDE NE OLDU?

Kuruluş Osman 63. bölüm yine heyecanlı sahnelerle izleyiciyi ekran başına bağladı. Dizide Osman Bey Bizans ordusuna karşı büyük bir savaşa girişir. Bu savaşta Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sinsi bir hamle yapma peşindedir. Nikola ise Türkleri yaşadıkları topraklardan atabileceğini düşünmektedir. Bu büyük savaştan Osman Bey galip çıkabilecek mi? Kuruluş Osman 63. bölüm soru işaretleri ile son bulurken 64. bölüm ise şimdiden merakla bekleniyor. Kuruluş Osman 64. bölüm 23 Haziran'da ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM FRAGMANI

"Sabırla beklediğin evladının doğumu gibi, sabırla kurmak istediğin devletinin doğumu yakındır!"

Kuruluş Osman 64. Bölüm Fragmanı

Sezon finaliyle Çarşamba 20.00'de atv'de#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/kt33XPYDRA — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) June 16, 2021

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman dizisinin 62. bölümüne Osmana Bey'in Togay'ın cezasını kestiği sahme damgasını vurdu. Osman Bey eline geçirdği Togay'ın kellesini uçurur ve Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın infaz edilmesi ile Moğol Valisi Yargıcı olaya büyük tepki gösterir. Osman Bey'e karşı ittifak geliştirmek isteyen Moğol Valisi görüşmeler başlar. Dizide Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Kuruluş Osman dizisinin reyitinglerde ve izleyicinin gözünde bu kadar sevilmesinin nedenleriden bir tanesi de dizinin oyuncu kadrosudur. Dizide birbirinde usta isimler rol almakta. İşte Kuruluş Osman dizisi oyuncuları;

Burak Özçivit Osman Bey

Emre Basalak Gündüz Bey

Özge Törer Rabi'a Bala Hatun

Buse Arslan Aygül Hatun

Yiğit Uçan Boran Alp

Emel Dede Gonca Hatun

Açelya Özcan Ayşe Hatun

Ömer Ağan Saltuk Alp

Ayşen Gürler Helen

Seda Yıldız Şeyh Edebali

Abidin Yerebakan Akça Derviş

Serkan Tatar Pehlivan Derviş

Burak Çelik Göktuğ Alp

Çağrı Şensoy Cerkutay

Ümit Belen II. Andronikos

Erkan Avcı Aya Nikola

Ahmet Yenilmez Demirci Davut

Emin Gürsoy Kumral Abdal

Oğuz Kara Ahmet Alp

Fatih Ayhan Baysungur Alp

Cüneyt Arkın Aksakallılar Lideri

KURULUŞ OSMAN 16 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

Kuruluş Osman dizisi 63. bölüm ile 16 Haziran Çarşamba günü yine reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Dizi Total'de ve AB'de 2. sırada yer aldı. Dizi Çarşamba gününü en çok izlenen dizisi oldu. İşte 16 Haziran reyting sonuçlar;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-GALLER UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 KURULUS OSMAN ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SEN CAL KAPIMI FOX

7 ITALYA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

8 FOX ANA HABER FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-GALLER UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 KURULUS OSMAN ATV

3 ITALYA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 ESRA EROL'DA ATV

6 FOX ANA HABER FOX

7 CAM TAVANLAR SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 EURO 2020 KUPA AKSAMI TRT 1

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.