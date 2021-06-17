Kuruluş Osman 63. bölüm izle HD tek parça | Kuruluş Osman son bölüm İZLE

Kuruluş Osman 63. bölüm izle HD tek parça | Kuruluş Osman 16 Haziran Çarşamba günü yayınlanan son bölümü yine milyonlarca kişi tarafından izlendi. ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman'ın 63. bölümünü izleyemeyenler internetten Kuruluş Osman 63. bölüm izle seçeneğini araştırıyor. Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey Bizans ordusuna karşı büyük bir mücadele başlatır. Bu mücadelenin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu. Kuruluş Osman 63. bölüm izle seçeneği haberimizde olacak. Kuruluş Osman son bölüm HD tek parça izlemek isteyenler ATV'nin internet sitesinden de dizinin eski bölümlerini izleyebilir.

Kuruluş Osman 63. bölüm izle HD tek parça | Kuruluş Osman 16 Haziran Çarşamba günü yayınlanan son bölümü yine milyonlarca kişi tarafından izlendi. ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman'ın 63. bölümünü izleyemeyenler internetten Kuruluş Osman 63. bölüm izle seçeneğini araştırıyor. Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey Bizans ordusuna karşı büyük bir mücadele başlatır. Bu mücadelenin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu. Kuruluş Osman 63. bölüm izle seçeneği haberimizde olacak. Kuruluş Osman son bölüm HD tek parça izlemek isteyenler ATV'nin internet sitesinden de dizinin eski bölümlerini izleyebilir.

Kuruluş Osman dizisi yayınlanmaya başlandığı ilk günden itibaren ATV'nin en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Kuruluş Osman'ın 63. bmlümünde Osman Bey Bizans güçlerine karşı büyük bir mücadeleye girer ve bu mücadele sadece Bizanslara karşı yapılmayacaktır. Osman Bey'in bu savaştan galip çıkıp çıkamayacağı ise bir başka merak konusu. Kuruluş Osman 63. bmölümü yayınlandığı akşam televizyondan izleyemeyenler diziyi internetten izlemek için kolları sıvadı. Peki Kuruluş Osman 63. bölüm nereden ve nasıl izlenir? Haberimizin detayında Kuruluş Osman 63. bölüm izle seçeneğini bulabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisi her çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜM ÖZETİ

Kıruluş Osman 63. bölüm izlemek isteyenlere dizinin kısa bir özetini anlatalım: Kuruluş Osman 63. bölüm yine heyecanlı sahnelerle izleyiciyi ekran başına bağladı. Dizide Osman Bey Bizans ordusuna karşı büyük bir savaşa girişir. Bu savaşta Moğol Valisi Yargıcı ise Osman Bey'e karşı sinsi bir hamle yapma peşindedir. Nikola ise Türkleri yaşadıkları topraklardan atabileceğini düşünmektedir. Bu büyük savaştan Osman Bey galip çıkabilecek mi? Kuruluş Osman 63. bölüm soru işaretleri ile son bulurken 64. bölüm ise şimdiden merakla bekleniyor. Kuruluş Osman 64. bölüm 23 Haziran'da ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN 64. BÖLÜM FRAGMANI

"Sabırla beklediğin evladının doğumu gibi, sabırla kurmak istediğin devletinin doğumu yakındır!"

Kuruluş Osman 64. Bölüm Fragmanı

Sezon finaliyle Çarşamba 20.00'de atv'de#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/kt33XPYDRA — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) June 16, 2021

KURULUŞ OSMAN 16 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

Kuruluş Osman dizisi 63. bölüm ile 16 Haziran Çarşamba günü yine reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Dizi Total'de ve AB'de 2. sırada yer aldı. Dizi Çarşamba gününü en çok izlenen dizisi oldu. İşte 16 Haziran reyting sonuçlar;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-GALLER UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 KURULUS OSMAN ATV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 SURVIVOR TV8

6 SEN CAL KAPIMI FOX

7 ITALYA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

8 FOX ANA HABER FOX

9 ATV ANA HABER ATV

10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 TURKIYE-GALLER UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

2 KURULUS OSMAN ATV

3 ITALYA-ISVICRE UEFA EURO 2020 KARSILASMASI TRT 1

4 SURVIVOR TV8

5 ESRA EROL'DA ATV

6 FOX ANA HABER FOX

7 CAM TAVANLAR SHOW TV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 EURO 2020 KUPA AKSAMI TRT 1

Kuruluş Osman 63. bölüm ile Türkiye Galler EURO 2020 maçından sonra en çok izlenen yayın oldu. Kuruluş Osman 63. bölüm ayrıca diziler arsında 16 Haziran'da en çok izlenen dizi oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.