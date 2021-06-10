Kuruluş Osman 62. bölüm kesintisiz izle | Kuruluş Osman son bölüm takılmadan izle

Kuruluş Osman 62. bölüm kesintisiz izle | İlk olarak 20 Kasım 2019 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlanan Kuruluş Osman dizisi Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Dizi yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. 9 Haziran çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman 62. bölümünü izleyemeyenler dizinin son bölümünü internetten izlemek için Kuruluş Osman 62. bölüm kesintisiz izle seçeneğini aratıyor. Kuruluş Osman son bölüm takılmadan izleme bağlantısı haberimizde olacak.

Kuruluş Osman 62. bölüm kesintisiz izle | İlk olarak 20 Kasım 2019 tarihinde ATV'de yayınlanmaya başlanan Kuruluş Osman dizisi Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Dizi yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. 9 Haziran çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman 62. bölümünü izleyemeyenler dizinin son bölümünü internetten izlemek için Kuruluş Osman 62. bölüm kesintisiz izle seçeneğini aratıyor. Kuruluş Osman son bölüm takılmadan izleme bağlantısı haberimizde olacak.

Kuruluş Osman dizisi 62. bölümü ile yine izleyenleri ekran başına bağladı. Dizinin son bölümün Osman Bey'in Togay'ın cezasını kestiği sahne damga vurdu. Kuruluş Osman 62. bölümü televizyondan izlemeyi kaçıranlar dizini son bölümünü internetten izlemek için kolları sıvadı. İşte Kuruluş Osman 62. bölüm kesintisiz izleme seçeneği;

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman 62. bölümde Osman Bey eline geçirdği Togay'ın kellesini uçurur ve Bamsı Bey'in intikamını alır. Moğol Valisi Yargıcı bu infaz karşısında adeta köpürür ve Osman Bey'e karşı ittifak geliştirmek için arayışa girer. Dizide Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar.

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Kuruluş Osman dizi ATV'de her çarşamba akşamları yayınlanıyor. Kuruluş Osman dizisi saat 20.00'de başlıyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEDİR?

ATV'de yaınlanan Kuruluş Osman dizisi gerek konusu gerek oyuncu kadrosu ile izleyenlerden tam not alıyor. Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisi.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Kuruluş Osman dizisinin başarı olmasının altında yatan nedenlerden biri de oyuncu kadrosunun gücüdür. İşte Kuruluş Osman oyuncuları;

Burak Özçivit Osman Bey

Emre Basalak Gündüz Bey

Özge Törer Rabi'a Bala Hatun

Buse Arslan Aygül Hatun

Yiğit Uçan Boran Alp

Emel Dede Gonca Hatun

Açelya Özcan Ayşe Hatun

Ömer Ağan Saltuk Alp

Ayşen Gürler Helen

Seda Yıldız Şeyh Edebali

Abidin Yerebakan Akça Derviş

Serkan Tatar Pehlivan Derviş

Burak Çelik Göktuğ Alp

Çağrı Şensoy Cerkutay

Ümit Belen II. Andronikos

Erkan Avcı Aya Nikola

Ahmet Yenilmez Demirci Davut

Emin Gürsoy Kumral Abdal

Oğuz Kara Ahmet Alp

Fatih Ayhan Baysungur Alp

Cüneyt Arkın Aksakallılar Lideri

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM REYTİNG SONUÇLARI

Kuruluş Osman dizisi 9 Haziran'da yayınlanan 62. bölümü ile reytinglerde zirvede yer aldı. Kuruluş Osman 62. bölüm 9 Haziran Çarçamba akşamı Total ve AB'de 1. sırada yer aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.