Kuruluş Osman 62. bölüm izle | Kuruluş Osman son bölüm tek parça kesintisiz izle

Kuruluş Osman 62. bölüm full izle | ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 9 Haziran Çarşamba günü yayınlanan bölümü ile yine izleyenleri ekran başına bağladı. Türk tarihini gerçeklere bağlı kalarak destansı bir şekilde ekranlara getiren Kuruluş Osman'ın 62. bölümünü televizyondan izleyemeyenler internetten Kuruluş Osman 62. bölüm izle seçeneğini aratıyor. 6 Haziran'da yayınlanan Kuruluş Osman son bölüm tek parça kesintisiz izle seçeneği haberimizin detayında olacak. Kuruluş Osman 62. bölümüne Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi damga vurdu.

Kuruluş Osman 62. bölüm full izle | ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 9 Haziran Çarşamba günü yayınlanan bölümü ile yine izleyenleri ekran başına bağladı. Türk tarihini gerçeklere bağlı kalarak destansı bir şekilde ekranlara getiren Kuruluş Osman'ın 62. bölümünü televizyondan izleyemeyenler internetten Kuruluş Osman 62. bölüm izle seçeneğini aratıyor. 6 Haziran'da yayınlanan Kuruluş Osman son bölüm tek parça kesintisiz izle seçeneği haberimizin detayında olacak. Kuruluş Osman 62. bölümüne Osman Bey'in Togay'ın cezasını kesmesi damga vurdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi 62. bölümü ile milyonlarca kişiyi bir kez daha ekran başına başladı. Dizi her hafta olduğu gibi 9 Haziran Çarşamba gününde de reytinglerde üst sıralarda yer aldı. Kuruluş Osman 62. bölümde Osman bey Togay'ın kellesini alıyor. Bu sahne geceye damga vurdu. Kuruluş Osman 62. bölümde yaşanan sahmeler sosyal medyada da oldukça fazla konuşuldu. Dizinin son bölümünü izlemeyi kaçıranlar Kuruluş Osman 62. bölüm izle seçeneğini internetten aratmaya başladı. Peki Kuruluş Osman 62. bölüm nasıl izlenir? Kuruluş Osman 62. bölüm nereden izlenir? İşte Kuruluş Osman son bölüm tek parça kesintisiz HD izleme seçenekleri...

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM ÖZETİ

ATV'de yayunlanan Kuruluş Osman dizisinin 62. bölümü milyonlarca kişiyi ekran başına bağladı. Osmana Bey'in Togay'ın cezasını kestiği sahme 62. bölüme damgasını vurdu. Osman Bey eline geçirdği Togay'ın kellesini uçurur ve Bamsı Bey'in intikamını alır. Togay'ın infaz edilmesi ile Moğol Valisi Yargıcı olaya büyük tepki gösterir. Osman Bey'e karşı ittifak geliştirmek isteyen Moğol Valisi görüşmeler başlar. Dizide Malhun Hatun'un verdiği müjde ise Osman Bey'i sevince boğar. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisinin 62. bölümü heyecanlı bir şekilde bitti. Dizinin tutkunları Kuruluş Osman dizisinin 63. bölümünü iple çekiyor.

KURULUŞ OSMAN 63. BÖLÜM FRAGMANI

"Büyük bir cengin ayak seslerini işitirim!"

Kuruluş Osman 63. Bölüm Fragmanı⁣

Yeni bölüm Çarşamba 20.00'de atv'de⁣#KuruluşOsman @atvcomtr pic.twitter.com/eERg5n9cUD — Kuruluş Osman (@Kurulusosmanatv) June 9, 2021

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEDİR?

ATV'de yaınlanan Kuruluş Osman dizisi gerek konusu gerek oyuncu kadrosu ile izleyenlerden tam not alıyor. Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisi.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Kuruluş Osman dizisinin başarı olmasının altında yatan nedenlerden biri de oyuncu kadrosunun gücüdür. İşte Kuruluş Osman oyuncuları;

Burak Özçivit Osman Bey

Emre Basalak Gündüz Bey

Özge Törer Rabi'a Bala Hatun

Buse Arslan Aygül Hatun

Yiğit Uçan Boran Alp

Emel Dede Gonca Hatun

Açelya Özcan Ayşe Hatun

Ömer Ağan Saltuk Alp

Ayşen Gürler Helen

Seda Yıldız Şeyh Edebali

Abidin Yerebakan Akça Derviş

Serkan Tatar Pehlivan Derviş

Burak Çelik Göktuğ Alp

Çağrı Şensoy Cerkutay

Ümit Belen II. Andronikos

Erkan Avcı Aya Nikola

Ahmet Yenilmez Demirci Davut

Emin Gürsoy Kumral Abdal

Oğuz Kara Ahmet Alp

Fatih Ayhan Baysungur Alp

Cüneyt Arkın Aksakallılar Lideri

KURULUŞ OSMAN 62. BÖLÜM REYTİNG SONUÇLARI

Kuruluş Osman dizisi 9 Haziran'da yayınlanan 62. bölümü ile reytinglerde zirvede yer aldı. Kuruluş Osman 62. bölüm 9 Haziran Çarçamba akşamı Total ve AB'de 1. sırada yer aldı. İşte 9 Haziran 2021 reyting sonuçları;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SURVIVOR TV8

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SEN CAL KAPIMI FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D

10 CAM TAVANLAR SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 ESRA EROL'DA ATV

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 SURVIVOR TV8

5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SEN CAL KAPIMI FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D

10 CAM TAVANLAR SHOW TV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.