Kuruluş Osman 61. bölüm izle | Kuruluş Osman son bölüm tek parça HD izle

Kuruluş Osman 61. bölüm izle | ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman 61. bölümde Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için yemin eder. Türk ve Osmanlı tarihini destansı bir şekilde yansıtan Kuruluş Osman'ın 61. bölümünü kaçıranlar internetten Kuruluş Osman 61. bölüm izle seçeneğini araştırmaya başladı. Kuruluş Osman son bölüm tek parça, takılmadan ve donmadan HD izle seçeneği haberimizin detayında olacak...

Kuruluş Osman 61. bölüm izle | ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman 61. bölümde Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için yemin eder. Türk ve Osmanlı tarihini destansı bir şekilde yansıtan Kuruluş Osman'ın 61. bölümünü kaçıranlar internetten Kuruluş Osman 61. bölüm izle seçeneğini araştırmaya başladı. Kuruluş Osman son bölüm tek parça, takılmadan ve donmadan HD izle seçeneği haberimizin detayında olacak...

ATV'de ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan ve o günden bu yana milyonlarca kişi tarafından izlenen Kuruluş Osman dizisi 2 Haziran Çarşamba akşamı 61. bölümü ile izleyecisinin karşısına çıktı. Kuruluş Osman 61. bölümü televizyondan izleyemeyenler dizinini son bölümünü internetten izlemek için kolları sıvadı. İşte Kuruluş Osman 61. bölüm (son bölüm) tek parça, takılmadan ve donmadan HD izle seçeneği;

KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜM ÖZETİ

Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından, Osman Bey, Togay'dan intikam almak için and içer. Osman Bey'i can evinden vurduğunun farkında olan Togay ise Nikola ile ittifakını geliştirip Kayılara son darbeyi vurmak için büyük bir ordu kurar.

Moğol kampına yaptığı baskınla Togay'a darbe indiren Osman Bey, Togay'ı bulmak için tüm imkanlarını seferber eder. Nikola'dan aldığı askerlerle ordusunu büyüten Togay ise cenk meydanında Osman Bey'e ve alplerinin karşısına dikilir.

Osman Bey, birleşik Bizans-Moğol ordusunu mağlup edebilecek mi? Osman Bey, Bamsı Bey'in intikamını almak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola ve Togay'ın güçlerini birleştirmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Kayı Obası'nda Bala Hatun ve Malhun Hatun arasında neler yaşanacak? Vali Yargıcı'nın emrine karşı gelen Togay, ne planlıyor?

KURULUŞ OSMAN 61. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ HAKKINDA

Kuruluş Osman, Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 20 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Metin Günay'ın yaptığı, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türündeki Türk televizyon dizisi.

KURULUŞ OSMAN DİZİS GENİŞ ÖZETİ

Ertuğrul Gazi'nin Sultan Baybars ve Berke Han ile birlikte Hülagü Han'a karşı savaşının üstünden yaklaşık 15 yıl geçmiştir. Ertuğrul Gazi hastalanarak Konya'ya gitmiştir lakin gitmeden önce Kulucahisar tekfuru Yorgopolos ile sulh sağlamış ama anlaşmayı imzalayamadan Konya'ya gitmiştir. Dündar Bey ise anlaşmayı imzalayıp itibarını artırmak ister, bunun için tekfura hediyeler hazırlatarak Kulucahisar'a doğru yola koyulurlar Kulucahisar'a vardıklarında gösteri düzenlenmiş ve gösteride tekfura suikast düzenlenmiş lakin Osman Gazi süikast olacağını anlayıp suikastı önlemiştir. Suikastı Prenses Sofia düzenlenmiştir. Osman Gazi'de suikastı bozduğu için ona düşman olmuştur ve peşine adamlarını göndererek Osman Gazi'yi pusuya düşürmüş, Bamsı Beyrek'in oğlu Aybars'ında şehit olmasına neden olmuştur.

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey bizans ordusunu bertaraf eder. Ancak Osman Bey yoğun işlerinden dolayı Ertuğrul Bey'in obaya geldiğinden haberi yoktur. Osman Bey ilerleyen bölümlerde babası Ertuğrul Gazi'nin obaya döndüğünü öğrenecektir.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Özçivit Osman Bey

Emre Basalak Gündüz Bey

Özge Törer Rabi'a Bala Hatun

Buse Arslan Aygül Hatun

Yiğit Uçan Boran Alp

Emel Dede Gonca Hatun

Açelya Özcan Ayşe Hatun

Ömer Ağan Saltuk Alp

Ayşen Gürler Helen

Seda Yıldız Şeyh Edebali

Abidin Yerebakan Akça Derviş

Serkan Tatar Pehlivan Derviş

Burak Çelik Göktuğ Alp

Çağrı Şensoy Cerkutay

Ümit Belen II. Andronikos

Erkan Avcı Aya Nikola

Ahmet Yenilmez Demirci Davut

Emin Gürsoy Kumral Abdal

Oğuz Kara Ahmet Alp

Fatih Ayhan Baysungur Alp

Cüneyt Arkın Aksakallılar Lideri

KURULUŞ OSMAN RETİNG SIRALAMASI

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi reytinglerde zirvede yer alıyor. 2 Haziran Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre Kuruluş Osman dizisi Totalde 1. sırada yer alıyor. AB'de ise Kuruluş Osman dizisi 2. sırada yer alıyor.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 SURVIVOR TV8

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SURVIVOR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.