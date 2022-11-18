Kuruluş Osman 104. bölüm izle | Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 104. bölüm izleme ekranı araştırılıyor. Diziyi dijital platformlar üzerinden izlemek isteyenler, konusunu ve 104'üncü bölüm detaylarını merak ediyor. Bu hafta Kuruluş Osman, 'Osman Bey, Marmaracık'ı fethetmek için harekete geçiyor' başlığıyla yayınlandı. Peki Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Kuruluş Osman 104. bölüm izleme ekranı araştırılıyor. Diziyi dijital platformlar üzerinden izlemek isteyenler, konusunu ve 104'üncü bölüm detaylarını merak ediyor. Bu hafta Kuruluş Osman, "Osman Bey, Marmaracık'ı fethetmek için harekete geçiyor" başlığıyla yayınlandı. Peki Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? İşte detaylar...

Kuruluş Osman 104. bölüm izle

Olof ve adamlarının, Konur Alp'in saklandığı madeni bulması ve ardından Osman Bey ile Alplerinin madendeyken patlatmaları sonrası Osman Bey ve Alplerinin durumu merak konusudur. Osman ve Alpleri bu mağaradan nasıl çıkacaktır? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Alplerinden Osman Bey'i bulmasını ister. Bala Hatun, Osman Bey'in ardına düşer.

Kuruluş Osman 104. bölüm izle

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü olan 104. bölümünü tek parça halinde izlemek için TIKLAYINIZ...

Kuruluş Osman dizisine yeni isim dahil oldu

Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna Deniz Barut dahil oluyor. 105'inci bölümden sonra diziye katılacak olan Barut, İsmihan Sultan'ı canlandıracak.