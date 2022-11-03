Kuruluş Osman 103. bölüm izle tek parça | Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 103. bölüm izle tek parça | Kuruluş Osman dizisi her hafta reytingleri alt üst ediyor. Çok büyük bir kitle tarafından takip ediliyor. Peki ama bu hafta neler oldu, 103'üncü bölümde neler yaşandı, dizi yayınlandı mı, yayınlanmadı mı? İşte detaylar...

Kuruluş Osman 103. bölüm izle tek parça | Kuruluş Osman dizisi her hafta reytingleri alt üst ediyor. Çok büyük bir kitle tarafından takip ediliyor. Peki ama bu hafta neler oldu, 103'üncü bölümde neler yaşandı, dizi yayınlandı mı, yayınlanmadı mı? İşte detaylar...

Kuruluş Osman 103. bölüm izle tek parça

Kuruluş Osman dizisinin 103 bölümü her çarşamba günü olduğu gibi bu hafta yayınlanmadı. Bölüm 9 Kasım Çarşamba günü yayınlanacak.

Kuruluş Osman neden yayınlanmadı?

2 Kasım Çarşamba günü yayınlanması beklenen Kuruluş Osman'ın 103. bölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel Programı" nedeniyle yayınlanmadı.

Geçen hafta Kuruluş Osman'da neler oldu?

Olof kötü planını devreye sokmak için elinden geleni yaptı. Osman bey Konstantiniyye'den dönerken ona pusu kuruldu. Öte yandan Andronikod, Osman bey ve kızı Ofelya öldürme talimatı verdi. Osman bey bu cendereden naıl kurtulacak, kurtulabilecek mi? .