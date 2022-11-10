Kuruluş Osman 103. bölüm izle | Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman 103. bölüm izle | Geçtiğimiz hafta yayınlanamayan Kuruluş Osman dizisinin 103. bölümü, bu hafta izleyicisiyle buluştu. Peki Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? İşte Kuruluş Osman izleme ekranı ve detaylar...

Kuruluş Osman 103. bölüm izle | Geçtiğimiz hafta yayınlanamayan Kuruluş Osman dizisinin 103. bölümü, bu hafta izleyicisiyle buluştu. Peki Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? İşte Kuruluş Osman izleme ekranı ve detaylar...

Kuruluş Osman 103. bölüm özeti

Osman Bey Aktemur'un vurulmasıyla iplerini tamamen koparır. Öktem Bey hem altınların çalınmasından, hem de kızı Alçiçek Hatun'u Aktemur Bey'i yaralamak suçundan sorumlu tutuluyor. Osman Bey, yargılamak için mahkeme kuruyor. Adaletin tesisi için Osman Bey nasıl bir hamle yapacaktır?

Kuruluş Osman 103. bölüm izle

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Kuruluş Osman nasıl bitecek?

Kuruluş Osman dizisinin final bölümü için tarihte Osman beyin nasıl öldüğü araştırılıyor. Osman Bey, gut hastalığı nedeniyle ölmüştür. Osman Gazi son yıllarında yaşının ilerlemesi ve "damla illeti" yani gut hastalığı yüzünden, beylik idaresini oğlu Orhan Bey'e bırakmıştı. Muhtemel olarak dizinin de bu duruma göre şekillenmesi bekleniyor.