Kurtlar Vadisi Kaos yeniden mi başlıyor?
Türkiye'nin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nde flaş gelişme yaşandı. Büyük bir izleyicisine sahip dizinin yeniden başlayacağı yönünde haberler gelmeye başladı. Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin sıkı takipçileri tarafından tekrar ne zaman ekranlara geleceği merak konusu oldu.
Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında açıklamada bulunan Necati Şaşmaz, "Kaos yönetimi adı altında bir ideoloji bulunmakta. Bizde bu kaos yönetiminden nasıl kurtulacağımız adına yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanması ile gündem iddialar yeniden güçlendi.
Atv'de izleyici karşısına çıkacak
Yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin en geç 2021 Ekim ayında ATV ekranlarında başlayacağı iddia ediliyor.
Geçtiğimiz haftalarda dizi için Show TV ile anlaşıldığı iddiası ortaya atılmış ancak daha sonra yalanlanmıştı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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