Kurtlar Vadisi devam edecek mi? Gürkan Uygun yanıtladı

Bir ödül törenine katılan Gürkan Uygun, “Kurtlar Vadisi” dizisi hakkında açıklamada bulundu.

Son olarak “Uyanış Büyük Selçuklu” dizisinde Hasan Sabbah rolüne hayat veren Gürkan Uygun, bir ödül törenine katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uygun, yeni iş görüşmeleri yaptığını söyledi.

KURTLAR VADİSİ AÇIKLAMASI

Başarılı oyuncuya geçmişte Memati karakterine hayat verdiği efsane dizi “Kurtlar Vadisi”nin devam edip etmeyeceği sorusuna da yanıt verdi.

Uygun, "Benim de sizin kadar bilgim var inanın. Şu an için başlayıp başlamayacağı hakkında bir bilgim yok. Kısmet..." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.