Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kulüp 3. kısım (sezon) ne zaman başlayacak? Online paralı dizi ve film platformu Netflix'in Türk dizilerinden biri olan Kulüp'ün 2. kısmı yayınlanmaya başlandı. 1. sezon 2. kısım 6 Ocak'ta başladı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Kulüp'ün yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından şimdiden araştırılıyor.

Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Kulüp 3. kısım (sezon) ne zaman başlayacak? Online paralı dizi ve film platformu Netflix'in Türk dizilerinden biri olan Kulüp'ün 2. kısmı yayınlanmaya başlandı. 1. sezon 2. kısım 6 Ocak'ta başladı ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Kulüp'ün yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından şimdiden araştırılıyor.

ABD merkezli online içerik platformu Netflix'te yayınlanan Kulup dizisinin 2. kısmı gösterime girdi. Diziyini yeni bölümlerini bir oturuşta bitirenler yeni sezonn ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan'ın yönettiği Kulüp kısa sürede Netflix'in en çok izlenen Türk dizileri arasına girmeyi başardı. Dizide 1950'li yıllarda İstanbul'da Beyoğlu civarında Seferad Yahudisi Matilda ve kızı Raşel'in hayatı çevresinde gelişen olaylar anlatılır.

Kulüp 3. kısım (2. sezon) ne zaman başlayacak?

Kulüp dizisinin 1. sezon 1. kısmı Netflix'te 5 Kasım 2021 tarihinde yayımlandı. Dizi kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Dizinin 2. kısmı da 6 Ocak 2021'de gösterime girdi. Kulüp'ün 2. sezonu yani 3. kısım bölümlerinin ne zaman yayına gireceği henüz netlik kazanmadı.

Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Dizinin 2. kısım bölümleri henüz yeni gösterime girdi. Dizinin devamı açısından öncelikle izleyiciden geri dönüş alınması beklenecek. Dizinin devamını bekleyen izleyiciler Kulüp 2. sezon ne zaman yayınlanacak? sorusunu sıkça sormaya başladı. Kulüp'ün 2. sezonuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kulüp konusu nedir?

1950'li yılların İstanbul'unda, 17 yıldır bulunduğu hapisten genel afla çıkan Matilda (Gökçe Bahadır), kendisini hiç tanımayan kızı Raşel (Asude Kalebek) ile ilişki kurmaya çalışır. Matilda'nın hapiste olduğu yıllarda yetimhanede büyüyen Raşel'e ailesiyle ilgili başka bir hikâye anlatılmıştır. Anne-kız karşı karşıya geldiklerinde ilişki kurmakta güçlük çekerler. Matilda, babasını merak etmeye başlar. Dizinin her bölümünün başında, anlatı zamanından on yedi yıl öncesine ait kesitlerle Matilda'nın hikayesi anlatılır.[8] Raşel, gerçekleri annesinden öğrenmeye başladığında aralarında bir dayanışma başlar.

Raşel'in başı, dönemin büyük bir gece kulübünün yöneticisi Çelebi (Fırat Tanış) ile derde girince, Çelebi'nin şikayetini geri çekmesi karşılığında Matilda kulüpte çamaşırcılığa başlar ve mekanın sahibi Orhan Şahin'le (Metin Akdülger), yeni assolisti Selim Songür (Salih Bademci) ile yolları kesişir. Matilda, Raşel'in, Pera'nın belalısı Fıstık İsmet (Barış Arduç) ile Yahudi olduğunu gizleyerek sürdürdüğü ilişkiden tedirgin olur. Kızını İsmet'ten uzak tutmak için çabalar; patronu Orhan, gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim'in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Matilda'nın varlığı, başta assolist Selim olmak üzere kulüpteki herkesin hayatını değiştirir.

Kulüp Oyuncuları ve rolleri

Gökçe Bahadır, Matilda Aseo

Barış Arduç, Fıstık İsmet Denizer

Asude Kalebek, Raşel Aseo

Salih Bademci, Selim Songür

Fırat Tanış, Çelebi

Metin Akdülger, Orhan Şahin (Niko)

Suzan Kardeş, Orhan'ın annesi

Hülya Duyar, İsmet'in annesi

Merve Şeyma Zengin, Tasula

İlker Kılıç, Mordo

Sezer Arıçay, Hacı

Murat Garibağaoğlu, David

İştar Gökseven, Ali Şeker

Valeria Lakhina, Diana

Doğanay Ünal, Bahtiyar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.