Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından The Crown'da rekor izlenme

Kraliçe 2. Elizabeth'in hükümdarlığını konu alan Netflix'in popüler dizisi The Crown, Kraliçe'nin ölümüyle beraber rekor izlenme oranlarına ulaştı. Dizinin izlenme oranı Birleşik Krallık'ta yüzde 800'e kadar yükseldi.

Netflix'in popüler dizisi The Crown'un izlenme sayısı, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından hafta sonu dünya çapında hızla arttı.

Dizi, 2016 yılında yayınlanmaya başladığında Netflix'e büyük bir izleyici kitlesi getirirken, eleştirmenlerden de tam not almayı başardı.

%800 artış gözlendi

Whip Media'dan alınan verilere göre, dizinin 9 ve 11 Eylül tarihleri arasındaki izlenme oranı önceki cuma-pazar dönemine kıyasla Birleşik Krallık'ta yüzde 800'den fazla arttı.

Kraliçe'nin ölümüyle beraber hayatını odağına alan dizi The Crown'ın, ABD'de izleyici sayısı dört kat artarken; dizi, Fransa'da da bir önceki hafta sonundan üç kat daha fazla izleyiciye sahip oldu. Küresel olarak da izleyici sayısı geçtiğimiz hafta sonu, bir önceki hafta sonuna göre neredeyse dört kat daha fazla oldu.

Çalışmalar durdu

Kraliçe'nin ölüm haberini takiben Netflix geçen hafta, The Crown'un çalışmalarını durdurduğunu açıkladı. Ayrıca dizinin 1990'ların başından ortalarına kadar sürecek yeni sezonunun kasım ayında yayınlanması planlanıyordu.

Dizi, 2021'de 11 Emmy, 2020'de iki, 2018'de beş ve 2017'de üç Emmy kazanmıştı.

Eleştirmenlerce beğenilen dizinin başlangıçta beşinci sezonunun ardından bitmesi planlanmıştı, ancak yapılan yeni açıklamalarda 6. sezonunun çekileceği duyurulmuştu.