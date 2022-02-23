Kral Kaybederse hangi kanalda yayınlanacak? Kral Kaybederse başrol Kıvanç Tatlıtuğ mu olacak?

Kral Kaybederse hangi kanalda yayınlanacak? Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanlarından uyarlanan dizilerin son zamanlarda ekranlarda yer almasının üzerine yeni bir proje için kollar sıvandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olacağı düşünülen Kral Kaybederse dizisinin hangi kanalda olacağı ve oyuncuları büyük merak uyandırdı. Peki ama Kral Kaybederse hangi kanalda verilecek? Kral Kaybederse başrol Kıvanç Tatlıtuğ mu olacak?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanlarından uyarlanan dizilerin son zamanlarda ekranlarda yer almasının üzerine yeni bir proje için kollar sıvandı. Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olacağı düşünülen Kral Kaybederse dizisinin hangi kanalda olacağı ve oyuncuları büyük merak uyandırdı. Peki ama Kral Kaybederse hangi kanalda verilecek? Kral Kaybederse başrol Kıvanç Tatlıtuğ mu olacak?

Kral Kaybederse hangi kanalda yayınlanacak?

Geçtiğimiz aylarda Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Kral Kaybederse adlı romanından yeni bir dizi projesinin çıkarılacağı duyuruldu. Aynı isimle uyarlanacak dizinin başrol oyuncusu için; kulislerde adı geçen kişi Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Tatlıtuğ'un da merakla beklenen dizi için uzun süredir görüşme yaptığı ve projeye sıcak baktığı söylentiler arasında yer alıyor.

OGM Pictures'ın imzasını taşıyacak olan yapımın Star Tv kanalında izleyicisiyle buluşacağı düşünülüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı diziler

Kıvanç Tatlıtuğ'un en çok konuşulan karakteri Behlül olsa da oyuncu birçok dizi ve filmde yer almıştır. Tatlıtuğ; Çarpışma, Cesur ve Güzel, Kurt Seyit ve Şura, Kuzey Güney, Aşkı Memnu, Menekşe ile Halil, Gümüş, Bir Denizaltı Hikayesi gibi iz bırakan yapımlarda rol almıştır.

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