Konuşanlar Murat Boz izle full | Hasan Can Kaya Konuşanlar 76. bölüm linki

Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programına Murat Boz konuk oldu. Milyonlarca takipçisi ve izleyeni olan Konuşanlar 76. bölüm yayınlandı. Peki Konuşanlar Murat Boz nereden izlenir? Konuşanlar 76. bölüm izleme linki nerede? İşte Murat Boz’un konuk olduğu Konuşanlar 76. bölüm…

Hasan Can Kaya'nın kendine has üslubuyla sunduğu ve milyonlarca kişi tarafından severek izlenen Konuşanlar programı, son bölümde Murat Boz'u konuk etti. Boz'un hayranlarının da heyecanlandığı Konuşanlar 76. bölüm yayınlandı. Takipçileri Konuşanlar 76. bölüm nereden, nasıl izlenir araştırıyorlar.

Konuşanlar 76. bölüm full izle

Murat Boz'un konuk olduğu Konuşanlar'ın son bölümü yayınlandı. İlk önce YouTube'da tamamı ücretsiz olarak yayınlanan Konuşanlar programını Acun satın alarak kendi platformu olan EXXEN'e dahil etmişti. Konuşanlar'ın bölümlerinin tamamını izlemek için EXXEN'e üye olarak giriş yapmak gerekiyor. Ancak bölümlerin uzun özeti olarak isimlendirebileceğimiz ‘shot' olarak kısımları ücretsiz olarak yayınlanıyor.

Konuşanlar Murat Boz 76. bölüm

Hasan Can Kaya Konuşanlar'ın son bölümünde Murat Boz'u ağırladı. İzleyenlerin merakla beklediği bölüm yayınlandı. Konuşanlar 76. bölüm full izlemek için EXXEN'e üye olarak giriş yapmak gerekiyor. EXXEN ücretli olduğu için YouTube Konuşanlar kanalında bölümlerin 15-20 dakikalık kısmı ‘shot' adı altında yayınlanıyor. Murat Boz Konuşanlar 76. bölüm shot izlemek için YouTube Konuşanlar kanalına gitmek gerekiyor.

Exxen ücreti ne kadar, kaç TL?

Leyla ile Mecnun, Gibi gibi dizilerin yer aldığı ve Konuşanlar gibi popüler komedi programının bulunduğu Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Exxen üyelik ücretlerine zam gelmişti. Peki Exxen aylık ne kadar? Exxen üyelik ücretleri kaç TL oldu? Exxen'e üyelik fiyatı ne kadar?

Reklamlı üyelik paketinin aylık ücreti 39,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 54,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik ücreti 33,50TLx12, reklamsız yıllık üyelik ücreti ise 45,90 TLx12 olarak belirlenmiştir.