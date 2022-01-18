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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş senaristi konusu süresi

Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş senaristi konusu süresi

Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde oynadığı Kocan Kadar Konuş filminin devamı olan Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşacak. İlk filmin milyon izlenmeye ulaşması ve sevilmesinin ardından devam filmi de çok konuşuldu. Peki ama Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin oyuncuları kimler, senaristi kim? Filmin konusu ne, süresi ne kadar? Kocan Kadar Konuş filminin senaristliğini Ezgi Mola mı yaptı? İşte merak edilen filmin detayları...

12 Dakika Önce
2022-01-18 12:26:13
Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş senaristi konusu süresi

Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? Ezgi Mola ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde oynadığı Kocan Kadar Konuş filminin devamı olan Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşacak. İlk filmin milyon izlenmeye ulaşması ve sevilmesinin ardından devam filmi de çok konuşuldu. Peki ama Kocan Kadar Konuş: Diriliş filminin oyuncuları kimler, senaristi kim? Filmin konusu ne, süresi ne kadar? Kocan Kadar Konuş filminin senaristliğini Ezgi Mola mı yaptı? İşte merak edilen filmin detayları...

Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi nerede çekildi?

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün ve yapımcılığını da Necati Akpınar'ın üstlendiği Kocan Kadar Konuş Diriliş filminin yazarı Şebnem Burcuoğlu'dur. Senaristliğini ise Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu birlikte yürütmüştür.

2015 yılında çekilen filmin süresi 108 dakika olarak belirlendi. Filmin çekimleri Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yapıldı.

Kocan Kadar Konuş Diriliş filmi konusu

Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden “ne derler korkusuna” meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan'a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan'ın hikayesine de gölge eder: Aileler. Kocan Kadar Konuş: Diriliş izleyiciye tıpkı ilk filmdeki gibi romantik ve eğlenceli bir hikaye vaat ediyor, serinin ikinci filminde de kahkaha hiç eksik olmuyor.

Kocan Kadar Konuş Diriliş Oyuncuları

  • Ezgi Mola
  • Murat Yıldırım
  • Hümeyra
  • Nevra Serezli
  • Gülenay Kalkan
  • Eda Ece
  • Begüm Öner
  • Gül Arıcı
  • Muhammet Uzuner
  • İsmail İncekara
  • Nilgün Kasapbaşoğlu
  • Meltem Özsavaş
  • Hakan Salınmış
  • Enis Arıkan
  • Bora Akkaş
  • Güven Murat Akpınar
  • Güçlü Yalçıner
  • Mehmet Baran Erdoğan
  • Tolga Çıklaçiftçi
  • Romina Özipekçi
  • Gözde Seda Altuner
  • Burak Topaloğlu
  • Emine Gülsüm Göznümer
  • Ayten Mısırlıoğlu
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