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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dizisine konuk oldu

Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dizisine konuk oldu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'in Belçika yapımı dizisi 'Into The Night'ın ikinci sezonunda konuk oyuncu olarak yer aldı.

59 Dakika Önce
2021-07-28 20:06:00
Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix dizisine konuk oldu

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Netflix, Belçika yapımı dizisi Into The Night'ın ikinci sezonuna katılan yeni oyuncu kadrosunu açıkladı.

Mehmet Kurtuluş'un kadrosunda bulunduğu, ilk sezonunda Belçika, Fransa, Türkiye, Almanya, Polonya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerden oyuncuların yer aldığı dizinin Jason George imzalı bu sezonuna Türkiye'den Kıvanç Tatlıtuğ konuk oyuncu olarak katıldı.

Jason George (Narcos, The Blacklist) tarafından kaleme alınıp hayata geçirilen Into The Night'ın yapımcılığında Jason George ile Tomek Baginski (The Witcher, The Cathedral) yer alıyor. Into The Night'ın 2. sezonunda Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir (Les Barons, La Marche and Dode Hoek) ve Fransız yönetmen Camille Delamarre (Balthazar, The Way, Last Call) görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belçikalı yönetmen Nabil Ben Yadir, şunları kaydetti:

"Into the Night'taki başarılı oyunculuklar ve farklı dillerin yarattığı harmoni beni çok etkiledi. Avrupa'nın dört bir yanından gelen yetenekli oyuncuların, deneyimlerini ve kültürlerini ortaya koyması muazzam bir sinerji oluşturdu ve harika bir iş ortaya çıktı. Sette Fransızca, Arapça, İspanyolca, Felemenkçe, İtalyanca, Rusça, Türkçe, İngilizce ve Lehçe dilleri konuşulsa da aslında ortak bir dili konuşuyorduk ve birbirimizi çok anladık. Farklı kültürlerin bir araya getirdiği bu kadronun yönetmen koltuğunda olmak benim için eşsiz olduğu kadar zenginleştirici bir deneyimdi. Her anı için müteşekkirim."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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