TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi milyonlarca kişiyi ekran başına bağlıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda her hafta yeni oyuncuları ile izleyenlere sürprizler yaşatıyor. 18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan 42. bölüm ile sezon finali yapan Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda oyuncuları kimler?

TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi milyonlarca kişiyi ekran başına bağlıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda her hafta yeni oyuncuları ile izleyenlere sürprizler yaşatıyor. 18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan 42. bölüm ile sezon finali yapan Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda oyuncuları kimler?

Kırmızı Oda dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile izleyiciler tarafından oldukça fazla beğenildi. Onur Güvenatam'ın yapımcılığında ve Banu Kiremitçi'nin senaristliğinde ilerleyen dizi psikolojik drama türündedir. 4 Eylül 2020 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi 18 Haziran 2021 Cuma 42. bölümü ile seon finali yaparak ekranlara ara verdi. Dizinin başrol oyuncusu Binnur Kaya'dır. Binnur Kaya Manolya Yadigaroğlu rolü ile dizide doktoru canlandırmaktadır. Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları her bölüm değişmektedir. Kırmızı Oda'da Meriç Aral 22 bölüm, Tülin Özen ve Burak Sevinç ise 30 bölüm sonra dizide rol almadılar. Peki Kırmızı oda oyuncuları kimler?

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Kırmızı Oda dizisinde her hafta onlarca oyuncu gelip geçiyor. Dizinin formatı gereyi bir kaç ana karakter dışında oyuncular sürekli yenileniyor. Türkiye'nin yakından bildiği oyuncular da Kırmızı Oda ile izleyici karşısına çıktı. İşte Kırmızı Oda oyuncuları...

Ana karakterler

Binnur Kaya-Doktor Manolya Yadigaroğlu

Gülçin Kültür-Şahin Sekreter Tuna

Sezin Bozacı-Kafe Görevlisi Aynur

Baran Can Eraslan-Çaycı Hüseyin

Ayrılan karakterler

Halit Özgür Sarı Klinik Müdürü Murat

Meriç Aral Doktor Ayşe Gölge

Tülin Özen Doktor Piraye Artun

Burak Sevinç Doktor Deniz Saner

Konuk oyuncular

Evrim Alasya Meliha Kınık

Salih Bademci Mehmet Kılıçatan

Hande Doğandemir Nesrin Kılıçatan

Canberk Gültekin Salih

Melisa Sözen Alya Ergüder

Demet Özdemir Zeynep Göksu

Defne Zeynep Enci Leyla

Emre Kınay Ahmet

Sefer Canbaz Ömer

Emir Özyakışır Osman Yavuz

Deniz Hamzaoğlu Akif

Alya Dartan İpek

Celil Nalçakan Garip

Naz Sayıner Duygu Tekin

Nilsu Yılmaz Melek Kınık

Sema Keçik Selvi Akdoğan

Sezin Akbaşoğulları Hediye Yılmaz

Burcu Biricik Boncuk Kaynak

Berk Ali Çatal Bayram

Elif Ceren Balıkçı Esra Ersoy

Aslıhan Gürbüz Kumru Aydın

Erkan Petekkaya Sadi Mertoğlu (Delikanlı Sadi)

Pınar Deniz Nazlı Gündoğan

Gökhan Yıkılkan Recai Gündoğan

Esra Ronabar Nihal Karahanoğlu

Yiğit Özşener Zafer Karahanoğlu

Uğur Yücel Vahit Karahanoğlu

Melisa Aslı Pamuk Mitra Şerifi

Itır Esen Nurcihan Karahanoğlu

Deniz Uğur Azra Mertoğlu

Merve Dizdar Gülben Derenoğlu

KIRMIZI ODA HAKKINDA

Kırmızı Oda dizisi psikolojik dram türümde bir dizidir. Dizide Doktor Manolya Hanım (Binnur Kaya) ve sahibi olduğu Manolya Psikiyatri Kliniği'ndeki hastaların hikayaleri anlatılıyor. Dizi gerçek olayları anlatıyor. Kırmızı Oda dizisi 2020 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur. Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir. Dizinin her bölümü yaklaşık olarak 150 dakikadır. Dizi yayınlandığı ilk günden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alıyor.

KIRMIZI ODA SEZON FİNALİ REYTİNG SONUÇLARI

Kırmızı Oda dizisi 18 Haziran 2021 Cuma günü 42. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. 18 Haziran 2021 reyting sonuçlarına baktığımızda dizi yine reytinglerde üst sıralarda yer aldı. İşte 18 Haziran Kırmızı Oda reyting sonuçları;

AB reyting sonuçları

1 KIRMIZI ODA

2 İNGİLTERE-İSKOÇYA UEFA EURO 2020

3 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

4 FOX ANA HABER

5 AŞK MANTIK İNTİKAM

6 ESRA EROL'DA

7 MÜGE ANLI

8 HIRVATİSTAN-ÇEKYA UEFA EURO 2020

9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

10 ATV ANA HABER

Total reyting sonuçları

1 ARKA SOKAKLAR

2 ESRA EROL'DA

3 KIRMIZI ODAÜ

4 MÜGE ANLI

5 FOX ANA HABER

6 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

7 AŞK MANTIK İNTİKAM

8 İNGİLTERE-İSKOÇYA UEFA EURO 2020

9 ARKA SOKAKLAR

10 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN

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