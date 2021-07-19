Kırmızı oda oyuncuları kimler?
TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi milyonlarca kişiyi ekran başına bağlıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda her hafta yeni oyuncuları ile izleyenlere sürprizler yaşatıyor. 18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan 42. bölüm ile sezon finali yapan Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda oyuncuları kimler?
2021-07-19 15:20:43
TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi milyonlarca kişiyi ekran başına bağlıyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda her hafta yeni oyuncuları ile izleyenlere sürprizler yaşatıyor. 18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlanan 42. bölüm ile sezon finali yapan Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda oyuncuları kimler?
Kırmızı Oda dizisi oyuncu kadrosu ve senaryosu ile izleyiciler tarafından oldukça fazla beğenildi. Onur Güvenatam'ın yapımcılığında ve Banu Kiremitçi'nin senaristliğinde ilerleyen dizi psikolojik drama türündedir. 4 Eylül 2020 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi 18 Haziran 2021 Cuma 42. bölümü ile seon finali yaparak ekranlara ara verdi. Dizinin başrol oyuncusu Binnur Kaya'dır. Binnur Kaya Manolya Yadigaroğlu rolü ile dizide doktoru canlandırmaktadır. Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları her bölüm değişmektedir. Kırmızı Oda'da Meriç Aral 22 bölüm, Tülin Özen ve Burak Sevinç ise 30 bölüm sonra dizide rol almadılar. Peki Kırmızı oda oyuncuları kimler?
KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?
Kırmızı Oda dizisinde her hafta onlarca oyuncu gelip geçiyor. Dizinin formatı gereyi bir kaç ana karakter dışında oyuncular sürekli yenileniyor. Türkiye'nin yakından bildiği oyuncular da Kırmızı Oda ile izleyici karşısına çıktı. İşte Kırmızı Oda oyuncuları...
Ana karakterler
Binnur Kaya-Doktor Manolya Yadigaroğlu
Gülçin Kültür-Şahin Sekreter Tuna
Sezin Bozacı-Kafe Görevlisi Aynur
Baran Can Eraslan-Çaycı Hüseyin
Ayrılan karakterler
Halit Özgür Sarı Klinik Müdürü Murat
Meriç Aral Doktor Ayşe Gölge
Tülin Özen Doktor Piraye Artun
Burak Sevinç Doktor Deniz Saner
Konuk oyuncular
Evrim Alasya Meliha Kınık
Salih Bademci Mehmet Kılıçatan
Hande Doğandemir Nesrin Kılıçatan
Canberk Gültekin Salih
Melisa Sözen Alya Ergüder
Demet Özdemir Zeynep Göksu
Defne Zeynep Enci Leyla
Emre Kınay Ahmet
Sefer Canbaz Ömer
Emir Özyakışır Osman Yavuz
Deniz Hamzaoğlu Akif
Alya Dartan İpek
Celil Nalçakan Garip
Naz Sayıner Duygu Tekin
Nilsu Yılmaz Melek Kınık
Sema Keçik Selvi Akdoğan
Sezin Akbaşoğulları Hediye Yılmaz
Burcu Biricik Boncuk Kaynak
Berk Ali Çatal Bayram
Elif Ceren Balıkçı Esra Ersoy
Aslıhan Gürbüz Kumru Aydın
Erkan Petekkaya Sadi Mertoğlu (Delikanlı Sadi)
Pınar Deniz Nazlı Gündoğan
Gökhan Yıkılkan Recai Gündoğan
Esra Ronabar Nihal Karahanoğlu
Yiğit Özşener Zafer Karahanoğlu
Uğur Yücel Vahit Karahanoğlu
Melisa Aslı Pamuk Mitra Şerifi
Itır Esen Nurcihan Karahanoğlu
Deniz Uğur Azra Mertoğlu
Merve Dizdar Gülben Derenoğlu
KIRMIZI ODA HAKKINDA
Kırmızı Oda dizisi psikolojik dram türümde bir dizidir. Dizide Doktor Manolya Hanım (Binnur Kaya) ve sahibi olduğu Manolya Psikiyatri Kliniği'ndeki hastaların hikayaleri anlatılıyor. Dizi gerçek olayları anlatıyor. Kırmızı Oda dizisi 2020 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur. Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlama bir dizidir. Dizinin her bölümü yaklaşık olarak 150 dakikadır. Dizi yayınlandığı ilk günden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alıyor.
KIRMIZI ODA SEZON FİNALİ REYTİNG SONUÇLARI
Kırmızı Oda dizisi 18 Haziran 2021 Cuma günü 42. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. 18 Haziran 2021 reyting sonuçlarına baktığımızda dizi yine reytinglerde üst sıralarda yer aldı. İşte 18 Haziran Kırmızı Oda reyting sonuçları;
AB reyting sonuçları
1 KIRMIZI ODA
2 İNGİLTERE-İSKOÇYA UEFA EURO 2020
3 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
4 FOX ANA HABER
5 AŞK MANTIK İNTİKAM
6 ESRA EROL'DA
7 MÜGE ANLI
8 HIRVATİSTAN-ÇEKYA UEFA EURO 2020
9 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN
10 ATV ANA HABER
Total reyting sonuçları
1 ARKA SOKAKLAR
2 ESRA EROL'DA
3 KIRMIZI ODAÜ
4 MÜGE ANLI
5 FOX ANA HABER
6 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
7 AŞK MANTIK İNTİKAM
8 İNGİLTERE-İSKOÇYA UEFA EURO 2020
9 ARKA SOKAKLAR
10 BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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