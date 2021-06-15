Kırmızı Oda Konusu Nedir? KırmızıOda 12. Bölüm İzle

İlk bölümünden beridir milyonlarca izleyici tarafından sevilerek izlenen Kırmızı Oda dizisi, gerçek hayat hikayelerinden esinlenilerek senaryolaştırılan bir dizidir.

TV 8 ekranlarında her hafta cuma günü yayınlanan Kırmızı Oda oyuncu kadrosundaki başarılı isimlerle de adından oldukça söz ettirmekte. Sizler için Kırmızı Oda dizisi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Kırmızı Oda dizi konusu nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kırmızı Oda oyuncuları kimlerdir? İşte tüm detaylar…

Kırmızı Oda Konusu Nedir?

Her Cuma, TV8 Ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004'te yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlamadır. Bu dizinin konusu İstanbul'da psikiyatri kliniği sahibini ve bir psikiyatrist olan Doktor Hanım'a ve diğer psikiyatrlara başvuran danışanların hikayeleri konu edinmektedir.

Kırmızı Oda Oyuncu Kadrosu

Binnur Kaya- Doktor Hanım

Türk dizi ve film oyuncularından Binnur Kaya, Ankara'da doğmuştur. Kaya, aslen Elazığlıdır. Kaya ilk olarak 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosunda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar dizisidir.

Tülin Özen- Doktor Piraye

Tülin Özen, aslen Artvinli olup, 24 Aralık 1979 İskenderun'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, önce İstanbul Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliğinde bir süre öğrenim gördü. Ardından Yeditepe Oyunculuk bölümünde burslu olarak öğrenimine devam etti. Birçok dizi ve filmde yer alarak izleyicilerin ilgisini çekti.

Burak Sevinç- Doktor Deniz

BURAK SEVİNÇ KİMDİR? Ünlü oyuncu Burak Sevinç, aslen Trabzonlu olup, 1 Nisan 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite öğretimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, Müzik ve Sahne Sanatları bölümünden mezun oldu. Sevinç, 2012 yılında Babam İçin isimli dizi ile televizyon dünyasına adım attı.

Meriç Aral- Doktor Ayşe

Meriç Aral 17 Kasım 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Aral,İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.Oyuncu Meriç Aral, Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanınması sonrasında çeşitli sinema ve televizyon yapımlarında rol aldı.

Gülçin Kültür Şahin- Sekreter Tuna

Kırmızı Oda dizisinin Tuna karakteri ile karşımıza çıkan Gülçin Kültür Şahin 10 Ekim 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Gülçin Kültür Şahin, Babaeski Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Hacettepe Üniversitesi'nde Gıda Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimine başladı. Şahin, 2012 yılında Tarım Bakanlığı'nda Gıda Mühendisi olarak işe başladı. Birçok dizi ve filmde yer alan Şahin oyunculuk kariyeri ile de gönüllerde taht kurmakta.

Baran Can Eraslan- Çaycı Hüseyin

Kırmızı Oda dizisi ile yakında tanıdığımız Hüseyin karakteri yani Baran Can Eraslan

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Tiyatro Bölümü mezunudur. Baran Can Eraslan, kameralar karşısına ilk kez 2014 yılında yayınlanmaya başlayan Yılanların Öcü dizisiyle geçti. Eraslan, daha sonra; Hayat Şarkısı, Gülizar ve son olarak da Dengi Dengine gibi yapımlarda rol almıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.