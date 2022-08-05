Kiralık Aşk Dizisi Konusu Nedir? Kiralık Aşk Dizisi Oyuncu Kadrosu

Kiralık Aşk dizisi konusu nedir? Kiralık Aşk dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Bir zamanların en çok izlenen romantik, komedi dizilerinden Kiralık Aşk dizisi son zamanlarda tekrardan gündemde yer aldı. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Kiralık Aşk 2015-2017 yılları arasında ekranda yer aldı. Sizler için sevilen dizi hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.

Kiralık Aşk Dizisi Konusu Ne?

Abisi Serdar'ın borcu için para gerektiğinde kendisini bir aşk oyununda bulan Defne Topal adında genç bir kızın hikâyesi konu alınmakta. Defne anneannesi Türkan, kız kardeşi Esra ve ağabeyi Serdar ile birlikte yaşamaktadır. Garson olarak hayatını sürdürmekte olan Defne, abisinin kumar borcu yüzünden borç batağına saplanır. Defne içerisinde düştüğü bu batakta kurtulmaya çalıştıkça daha da dibe batmaktadır. Umutları tükenen Defne ne yapacağını bilemez.

Ömer, yakışıklı ve zengin bir ayakkabı tasarımcısıdır. En yakın arkadaşı Sinan ile birlikte kurduğu firmanın ürünlerini tasarlamaktadır.

Neriman, tuttuğunu koparan, istekleri söz konusu olduğunda gözü kimseyi görmeyen bir kadındır. Ömer'in dedesi Hulusi Bey, Neriman'a torunu Ömer'i evlendirmesi karşılığında köşkü vermeyi teklif eder. Kayınpederinin teklifine hiç düşünmeden evet diyen Neriman için zorlu bir süreç ardından gelmektedir.

Neriman'ın artık tek amacı, yeğeni Ömer'i bir an önce evlendirmektir. Neriman, o sıralar maddi sıkıntılar yaşayan ve ailesi için her türlü fedakarlığa göğüs geren Defne'ye reddedemeyeceği bir teklif yapar ve altı aylık aşk oyununun sonunda Defne'ye yüklü bir miktar para önerir. Defne ve Neriman'ı zorlu bir süreç beklemektedir.

Kiralık Aşk Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Elçin Sangu,

Barış Arduç,

Salih Bademci,

Onur Büyüktopçu,

Seçkin Özdemir,

Müjde Uzman,

Nergis Kumbasar,

Levent Ülgen,

Melisa Şenolsun,

Hikmet Körmükçü,

Ferdi Merter,

Sinem Öztürk

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