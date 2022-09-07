Kim Kardashian gözünü Marvel evrenine dikti

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, şimdi de gözünü Marvel evrenine dikti ve 'Belki bir Marvel filminde rol almak eğlenceli olabilir' dedi

Reality şov dünyasının en ünlü ismi Kim Kardashian, uzun zaman sonra özel hayatı dışında bir konuda gündemde yer aldı. Oyunculuğa sıcak baktığını belirten Kardashian, Marvel Sinema Evreni'ne katılabileceğini açıkladı.

Kardashian, bu isteğini şu sözlerle dile getirdi: “Oyunculuk yapar mıyım? Eğlenceli bir şey olursa yaparım. Belki bir Marvel filmi, bunu yapmak çok eğlenceli olurdu. Aktif olarak bakmıyorum, ama bence işler olması gerektiği zaman geliyor.”

Son yıllarda dünya çapında hayran kitlelerine sahip olan ve oyuncuların yıldızlarını parlatmalarına yardımcı olan Marvel Evreni'nin, Kardashian için çekici olması pek de şaşırtıcı değil. .