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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kılıçlar çekildi! Kuruluş Osman'da büyük savaş başlıyor

Kılıçlar çekildi! Kuruluş Osman'da büyük savaş başlıyor

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yine heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyecek. 82. Bölüm ile ekranlara çıkacak dizide büyük savaş sonunda başlıyor.

43 Dakika Önce
2022-02-15 16:26:52
Kılıçlar çekildi! Kuruluş Osman'da büyük savaş başlıyor

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer. Diğer yanda Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey'den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını ister.

Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır.

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