Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru dizisi yeni bölüm ne zaman?

Rauf'un yakalanışı, herkesin aklına Cengiz Topel'i getirir. Şimdi hem Ankara'nın hem de Lefkoşa'daki herkesin ilk hedefi Rauf'u sağ salim alabilmektir. Ankaralı ise canını hiçe sayarak Samson ve ordusuna rağmen denizden Kıbrıs'a çıkmaya çalışmaktadır. Zifir ile Ankaralı tekrar buluşmaya çalışırken Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutmaktadır.

KIBRIS ZAFERE DOĞRU NEDEN YOK, NE ZAMAN?

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru, 7 Ocak Cuma akşamı yayın akışında yer almadı, yerine Mahrem belgeseli verildi. Dizinin yeni bölümünün 14 Ocak günü ekrana gelmesi bekleniyor.

7 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem

22:25 112 Acil Çağrı