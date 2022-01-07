Kıbrıs Zafere Doğru bu akşam var mı, neden yok? Kıbrıs Zafere Doğru dizisi yeni bölüm ne zaman?
Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi her hafta cuma akşamı yeni bölümleri ile izleyicisi karşısına çıkıyor. Ancak dizi geçtiğimiz cuma yayınlanmadı ve gözler 7 Ocak Cuma akşamına çevrildi. Öte yandan cuma akşamı yayın akışında da Kıbrıs Zafere Doğru dizisi yeni bölümü ile yer almadı. Peki, Kıbrıs: Zafere Doğru yeni bölüm ne zaman?
2022-01-07 06:58:51
TRT 1'in sevilen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru son olarak 20. bölüm ile seyirci ile buluşmuştu. Dizinin 21. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi. Kıbrıs Zafere Doğru 21. yeni bölüm cuma akşamki yayın akışında bulunmadı. İşte, Kıbrıs dizisinin yayın tarihi hakkında...
Rauf'un yakalanışı, herkesin aklına Cengiz Topel'i getirir. Şimdi hem Ankara'nın hem de Lefkoşa'daki herkesin ilk hedefi Rauf'u sağ salim alabilmektir. Ankaralı ise canını hiçe sayarak Samson ve ordusuna rağmen denizden Kıbrıs'a çıkmaya çalışmaktadır. Zifir ile Ankaralı tekrar buluşmaya çalışırken Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutmaktadır.
KIBRIS ZAFERE DOĞRU NEDEN YOK, NE ZAMAN?
Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Kıbrıs Zafere Doğru, 7 Ocak Cuma akşamı yayın akışında yer almadı, yerine Mahrem belgeseli verildi. Dizinin yeni bölümünün 14 Ocak günü ekrana gelmesi bekleniyor.
7 OCAK TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mahrem
22:25 112 Acil Çağrı
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