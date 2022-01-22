Kıbrıs Zafere Doğru 22 bölüm izle | Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm tek parça izle

Kıbrıs Zafere Doğru 22 bölüm izlemek isteyenler dizinin son bölümünü araştırıyor. Her cuma günü sevenleriyle buluşan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin yeni bölümünde neler oluyor? İşte merak edilen dizinin son bölümü tek parça...

Kıbrıs Zafere Doğru 22 bölüm izlemek isteyenler dizinin son bölümünü araştırıyor. Her cuma günü sevenleriyle buluşan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin yeni bölümünde neler oluyor? İşte merak edilen dizinin son bölümü tek parça...

Kıbrıs Zafere Doğru 22. Bölüm izle

Boğaziçi Kuşatması, Mücahit'in direnişiyle bir şehir savaşına dönüşürken Ankara, tüm uyarılara rağmen gerçekleşen bu saldırı sonrası çıkartma kararı alır. Asker hazırlığını yapar ve yola çıkar. Fakat yabancı ülkelerin ve Amerika'nın Türkiye'ye bir teklifi vardır.

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