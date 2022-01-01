Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm ne zaman yayınlanacak? Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm son bölüm full izle!

Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm ne zaman yayınlanacak? Cuma günü yılbaşına denk gelen Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin son bölümünün neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Peki ama dizi neden yayınlanmadı? Kıbrıs Zafere Doğru dizisi bitti mi? İşte detaylar...

Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm ne zaman yayınlanacak? Cuma günü yılbaşına denk gelen Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin son bölümünün neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Peki ama dizi neden yayınlanmadı? Kıbrıs Zafere Doğru dizisi bitti mi? İşte detaylar...

Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hakan İnan Yönetmenliğinde çekilen Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin senaristliğini Emre Özdür, Başar Başaran üstleniyor. Bir önceki bölümde Rauf'un yakalanışı, herkesin aklına Cengiz Topel'i getirir. Şimdi hem Ankara'nın hem de Lefkoşa'daki herkesin ilk hedefi Rauf'u sağ salim alabilmektir. Ankaralı ise canını hiçe sayarak Samson ve ordusuna rağmen denizden Kıbrıs'a çıkmaya çalışmaktadır. Zifir ile Ankaralı tekrar buluşmaya çalışırken Rauf, kendisini öldürmeye çalışanlara kafa tutmaktadır.

Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm son bölüm full izle!

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin 21. bölümü henüz yayınlanmadı. yayınlandığında haber sitemizden öğrenebilir ve izleyebilirsiniz.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.