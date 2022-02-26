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TIMETURK / DİZİ - FİLM / 'Kibar Hırsız': Film çekimi sırasında gerçekten soyuldular

'Kibar Hırsız': Film çekimi sırasında gerçekten soyuldular

Fransız roman karakteri 'kibar hırsız' Arsen Lüpen'in çekimleri sırasında dizi ekibi ve oyuncularının, yüzleri maskeli kimliği belirsiz bir grup tarafından gündüz vakti soyulduğu ortaya çıktı.

1 Saat Önce
2022-02-26 20:44:07
'Kibar Hırsız': Film çekimi sırasında gerçekten soyuldular

Fransız basınındaki haberlere göre, dün Nanterre kentinde Arsen Lüpen'in 3. sezon çekimlerinin yapıldığı ve dizinin başrol oyuncusu Omar Sy'ın da aralarında bulunduğu seti, yaklaşık 20 kişilik grup ellerinde havai fişeklerle bastı.

Nanterre Parkı yakınında çekim yapan ekip ve oyuncularını tehdit eden grup, film setinde kullanılan kamera, kayıt cihazı, ışık ve ses cihazı gibi malzemeleri de yanlarına alarak kaçtı.

Soygunda yaklaşık 300 bin euro değerinde malzemenin çalındığı belirtildi.

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Öte yandan dizinin çekimlerine bir süre ara verildi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı. .

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