DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kraliçe Elizabeth'in bulunduğu kalede panik: İzinsiz girdi!
Kuveyt Türk’ten‘Kur Korumalı’ ve‘Dönüşüm Destekli’ TL katılma hesapları
Metaverse'te arsa fiyatları 16 ayda 200 kat artacak
İkametgah değişikliği nasıl yapılır?
HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti
El Kızı 10. bölüm full izle | El Kızı son bölüm tek parça izle
Mısır'dan Türk ürünlerine anti-damping kararı
Kardeşlerim 34. bölüm full izle | Kardeşlerim son bölüm 34 tek parça izle
Bisiklet Hırsızlığına 10 yıla Kadar Hapis Cezası İstendi
Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi
Rönesans nedir? Neden gerçekleşmiştir?
Kılıçdaroğlu’ndan hükümete çağrı: İşten çıkarma 6 ay yasaklansın
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi
Afyonspor - Çorum FK maçı canlı yayın!

TIMETURK / DİZİ - FİLM / “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi

Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek TRT ortak yapımı“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanı,Trabzonspor-İstanbul BaşakşehirFK karşılaşması öncesinde Medical Park Stadyumu’nda yayınlandı. Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür’ün de rol aldığı filme büyük ilgi gösteren taraftarlar fragman sonrası “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı attı.

1 Saat Önce
2021-12-26 12:37:59
“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi

Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu hain pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanı,dün akşam Medical Park Stadyumu'ndaoynanan Trabzonspor -İstanbul Başakşehirkarşılaşması öncesindegösterildi. Filmin fragmanını dev ekranlardanizleyentaraftarlar duygusal anlar yaşadı. Taraftarlar fragman sonrası “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı attı.

1 Ocak'ta vizyonda

Eren Bülbül'ün doğum gününde, 1 Ocak 2022'de beyaz perdeye taşınacak olan film, Türkiye'de 350 sinema salonunda, yurt dışında ise Almanya, Avusturya, Fransa, Belçika, İngiltere, Azerbaycan, Norveç ve Danimarka'da aynı anda vizyona girecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş