“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” Filmine Trabzonspor Stadında Büyük İlgi

Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek TRT ortak yapımı“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin fragmanı,Trabzonspor-İstanbul BaşakşehirFK karşılaşması öncesinde Medical Park Stadyumu’nda yayınlandı. Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür’ün de rol aldığı filme büyük ilgi gösteren taraftarlar fragman sonrası “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı attı.