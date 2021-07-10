Televizyon yazarı Ali Eyüboğlu ‘Sosyologlar beni incelemeli’ diyen Kemal Sunal hakkında yazılmış tezler hakkındaki verileri paylaştı

Kemal Sunal için kaç tez yazıldı?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) internetteki Tez Merkezi'nden hangi konularda tez yazıldığını öğrenmek mümkün.

3 Temmuz 2000'de aramızdan ayrılan Kemal Sunal üstüne ne kadar yüksek lisans tezi yazıldığını merak edip, sorguladım. Ulusal Tez Merkezi'nin verilerine göre 1997'den günümüze 12 tez yazıldı Kemal Sunal sineması üstüne... Onlardan biri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo TV ve Sinema Ana Bilim Dalı'nda yarım bıraktığı eğitimini yıllar sonra tamamlayıp 1998'de ‘TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü' adlı 165 sayfalık tezi yazan Kemal Sunal.

Vizyona girdiklerinde seyirciyi ve gişeleriyle sinemacıların yüzünü güldüren, yıllarca TV'deki her tekrar yayınlarında iyi reyting alan filmlerin yıldızı Çiçek Bar'daki söyleşide bana, “Sosyologlar beni incelemeli” deyince olay olmuştu. Aradan geçen yıllarda Sunal hakkında bakın kaç yüksek lisans tezi yazıldı:

Yunus Şaban Ramazan

İstanbul Aydın Üniversitesi/Televizyon ve Sinema Bilim Dalı

‘Kemal Sunal filmlerinde toplumsal eleştiri biçimlerinin analizi.' (2020)

İlke Hasdemir Ünal

Sakarya Üniversitesi/Alman Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

‘Edebi eserlerin görsel sanata yansıması: Bertolt Brecht ‘Bay Puntila İle Uşağı Matti' eseri ile Kemal Sunal'ın ‘En Büyük Şaban' filminin karşılaştırılması.' (2019)

Ümmügülsüm Çetin

Erciyes Üniversitesi/Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı

‘Komedi filmlerinde toplumsal eleştiri: Kemal Sunal örneği.' (2019)

Filiz Yılmaz Ekiz

Anadolu Üniversitesi/İletişim Tasarımı ve Yönetimi Ana Bilim Dalı

‘Kemal Sunal filmlerinde anne ve baba temsili.' (2019)

Tuba Bülbül Bahtiyar

Necmettin Erbakan Üniversitesi/Mimarlık Ana Bilim Dalı

‘1970-1990 aralığında konut ve iç mekan özelliklerinin Kemal Sunal filmleri üzerinden okunması.' (2019)

Mustafa Dinç

Uşak Üniversitesi/Halk Bilim (Folklor) Bilim Dalı

‘Kemal Sunal filmlerinde folklor ve mizah.' (2018)

Fatma Aktaş

Erzurum Teknik Üniversitesi/Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

‘Kemal Sunal'ın rol aldığı filmlerde halk kültürü unsurlarının kullanımı.' (2018)

Mahir Kavun

Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

‘Çocuklara değer aktarımında Türk sinemasının rolü: Kemal Sunal filmleri örneği.' (2018)

Aydın Göktaş

Selçuk Üniversitesi/Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

‘Kemal Sunal'ın başrol oynadığı filmlerdeki Türk halk kültürü unsurlarının tespiti ve incelenmesi.' (2017)

Efe Teksoy

İstanbul Kültür Üniversitesi/İletişim Tasarımı Bilim Dalı

‘Kemal Sunal'ın Şaban tiplemesinde Charlie Chaplin ve Şarlo tiplemesinin etkileri.' (2015)

Serdar Karakaya

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi/Sinema Televizyon Ana Bilim Dalı

‘Türk sinemasında güldürü ve televizyon çağında Kemal Sunal olgusu.' (1997)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.