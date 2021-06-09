Kemal Sunal filmleri Netflix'e geliyor!

Son yıllarda bünyesinde Türk dizi ve filmlere yer veren Netflix'ten kullanıcıları sevindiren bir haber geldi. Şirket, Kemal Sunal filmlerini kataloğuna ekleyeceğini duyurdu. Kemal Sunal'ın hangi filmleri Netflix'te olacak ? Netflix'teki Yeşilçam filmleri hangisidir? İşte detaylar...

Son yıllarda Netflix'in Türk yapımlarına geniş yer vermesi Türkiye'de ki kullanıcıları sevindiriyordu. 'Netflix Orijinal' adı altında ilk Türk yerli Netflix dizisi Hakan:Muhafız ile başlamıştı. Yaklaşık 4 sezondur Netflix'in bünyesinde olan Hakan: Muhafız yanına Beren Saat'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Atiye'de eklenmişti. Türk yapımlarının kitlesinin yüksek olması Netflix'i tekrardan harekete geçirdi.

Kemal Sunal filmleri Netflix kütüphanesindeki yerini alacak

Şimdilerde ise Netflix, hedef tahtasına Yeşilçam filmlerini koydu. Yıllar geçse dahi popülerliğini kaybetmeyen Yeşilçam filmleri arasında Kemal Sunal, Münir Özkul, Şener Şen, Türkan Şoray'ın rol aldığı yapımlar da var. Rol aldığı projelerle hem ağlatan, yeri geldiğinde de güldüren filmlere imza atan Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı Tokatçı Netflix'e eklenen Yeşilçam filmlerinin başında geliyor.

Netflix izleyicilere sunacağı yapımları listelediği “Yeni ve Popüler” sekmesine Tokatçı'yı ekledi. Komedi filmi olarak belirlenen filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Ali Şen, Nazan Saatçi ve Şevket Altuğ yer alıyor. Yayın tarihi ise açıklanmazken, “şimdilik yok ama gelecekte tekrar kontrol etmekte fayda var” notu paylaşıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.