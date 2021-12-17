Keanu Reeves: Matrix’te 46. kattan defalarca atladık

Keanu Reeves, Matrix Resurrections'ın çekimlerinde Carrie-Anne Moss ile birlikte 46 katlı bir binanın çatısından 19-20 kez atlamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Oyuncu Keanu Reeves, Türkiye'de 24 Aralık'ta vizyona girecek olan Matrix Resurrections'ın tanıtımı için The Late Show with Stephen Colbert programına katıldı.

Matrix Resurrections'ın aksiyon sahnelerini dublörsüz olarak çektiğini belirten Reeves, Colbert'in "Bir film çekiminde yaptığın en çılgınca şey neydi?" sorusuna "Bir binadan atlamak" diyerek cevap verdi.

57 yaşındaki oyuncu Matrix Resurrections'ın çekimleri sırasında Carrie-Anne Moss ile birlikte 46 katlı bir binanın çatısından 19-20 kez atlamak zorunda kaldıklarını söyledi.

“El ele tutuştuk ve çatıdan atladık”

Reeves, bu tarz aksiyon sahnelerinin neden görsel efektler kullanılarak daha güvenli bir şekilde çekilmediği sorusuna ise "Çünkü bu Lana Wachowski ve Matrix. Doğal ışığa ihtiyacınız var ve bunu gerçekten yapmak istiyorsunuz. Tabii ki bizi tutan kablolar vardı ama Carrie-Anne ile el ele tutuştuk ve çatıdan atladık" ifadelerini kullandı.

Carrie-Anne Moss'un, tehlikeli sahnelerin çekimine hazırlanmak ve korkularını yenmek için zihinsel olarak hazırlanmaya önem verdiğini ve kendisinin de aynı şeyi yapmaya çalıştığını söyleyen Keanu Reeves, "İlk seferden sonra korkuyu düşünemezsiniz. Korkuyu engellemek ya da engellemeseniz de onunla başa çıkmak zorundasınız ve sadece orada olmak ve bunu yapmak zorundasınız. Biz de öyle yaptık" dedi.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.