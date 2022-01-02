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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Keanu Reeves konuştu: Matrix-5 gelecek mi?

Keanu Reeves konuştu: Matrix-5 gelecek mi?

Merakla beklenen Matrix-4 Resurrections'ın vizyona girmesinin ardından başrol Keanu Reeves 'Matrix serisi devam edecek mi?' sorusuna cevap verdi. Reeves, yönetmenin yeni film çekmeyeceğini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-01-02 23:12:10
Keanu Reeves konuştu: Matrix-5 gelecek mi?

Matrix serisinin baş aktörü Keanu Reeves, serinin dördüncü filmi Matrix Resurrections'ın ardından beşinci bir başka filmin geleceğini düşünmediğini dile getirdi.

Başka bir devam filmine dair soruya ünlü aktör, "Başka bir film mi? Resurrections Redux" diye cevap vererek espiri yaptı.

“Başka bir yapımda yer alırım”

Serinin son filminin yönetmeni Lana Wachowski'nin Matrix'le işinin artık bittiğini belirten Reeves, "Lana'nın başka bir Matrix filmi çekmeyeceğini söyleyebilirim" dedi. Ancak Reeves başka bir yapım olacaksa onda da yer alacağını dile getirdi.

Yakın zamanda Matrix Resurrections'ın yapımcılarından James McTeigue da yeni bir üçleme planının olmadığı iddialarına ilişkin "Aklımızda yaşananların öncesini anlatacak bir film fikri yok. Bir devam filmi planımız da yok. Başka üçlememiz yok" diyerek konuşmuştu.

Film tüm dünyada vizyona girmiş ancak gişede beklenenin altına kalmış ancak korsan yayını internette rekor izlenme elde etmişti.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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