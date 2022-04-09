Suriye'deki savaşın iç yüzünü yansıtan Derviş Zaim imzalı 'Flaşbellek' bu hafta sinemaseverlerle buluştu.

Katıldığı birçok festivalden ödülle dönen, TRT ortak yapımı "Flaşbellek" filminin yönetmen ve senaristliğini Derviş Zaim üstlendi.

Filmde, Esad rejiminin ordusunda fotoğrafçı olarak görev yapan bir gencin, şahit olduklarını vicdanına yedirememesiyle gelişen olayları konu ediniyor.

Dram türündeki yapımda uluslararası kariyeriyle dikkat çeken Orta Doğu sinemasının ünlü oyuncularından Salah Bakri, Ali Süleyman, Husam Chadat, Sara El Debuch ve Muhammed Rifki rol aldı.

Dorsay'dan filme övgü

Sinema yazarı Atilla Dorsay, başyapıt olarak nitelendirdiği film hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kayıp ülke Suriye'ye yüreğiyle bakan bir başyapıt"

“Orta Doğu'nun en makus talihli ülkesi Suriye'deki büyük dramların nasıl görmezden gelindiğini bize en dokunaklı biçimde duyuruyor. Derviş Zaim'e bu film için gerçek anlamda teşekkür borçluyuz.

Derviş Zaim'in 2017'den beri ilk filmi olan Flaşbellek, 2020'den başlayarak birkaç festival dolaşmış. Sadece Fransa'nın saygın Montpellier festivalinde bir ödülü var. Öbürlerinde (bizim Antalya ve Boğaziçi şenlikleri dahil) ödül almamış. Bunları okuyunca şöyle düşündüm: Ya ben iyi sinema nedir bilmiyorum; veya unuttum... Ya da bu şanssız film gerçekten hep kıymetini bilemeyen yerlerde harcanıp gitmiş!..

Nasıl öyle olmasın ki... Tümüyle Arapça olan ve oyuncuları da Arap olan bu film, bizim sinemamızın sınırlarını aşıp dünya çapında önemli bir büyük siyasal alegoriye dönüşüyor. Ve içerdiği birçok öge, tam da şu sıralarda Ukrayna'da yaşanan faciayla birlikte daha ön plana çıkıyor. Aslında son derece insancıl bir özü olan ve bu nedenle de önemi her çağda sürecek birçok şeye sahip olarak...

Sanırım, hele günümüzde Ukrayna savaşıyla değeri daha da artmış bir film bu... Üstelik Avrupa'nın göbeğindeki Ukrayna'nın tüm dünyanın ilgisini çekmesine karşın, Orta Doğu'nun en makus talihli ülkesi Suriye'deki büyük dramların nasıl görmezden gelindiğini de bize en dokunaklı biçimde duyuruyor. Derviş Zaim'e bu film için gerçek anlamda teşekkür borçluyuz.”

Kaynak: T24 .