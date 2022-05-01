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Kasaba Doktoru 4. bölüm izle | Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm (4.bölüm) tek parça full HD izle
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kasaba Doktoru 4. bölüm izle | Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm (4.bölüm) tek parça full HD izle

Kasaba Doktoru 4. bölüm izle | Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm (4.bölüm) tek parça full HD izle

Kasaba Doktoru 4. bölüm izle | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru'nun yeni bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümü merak konusu oldu. Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm (4.bölüm) tek parça full HD izle...

2 Saat Önce
2022-05-01 17:12:03
Kasaba Doktoru 4. bölüm izle | Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm (4.bölüm) tek parça full HD izle

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kasaba Doktoru'nun yeni bölümü yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümü merak konusu oldu. Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm (4.bölüm) tek parça full HD izle...

Kasaba Doktoru 4. bölüm izle

KASABA DOKTORU 4.BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ...

Kasaba Doktoru yeni bölüm özeti

Ömer, Özel Gümüşok Hastanesi'nden gelen teklifi reddediyor…

Hakan bir yandan hastaneyle uğraşırken, bir yandan da Erol Gümüşok'un ameliyatı için plan yapmaktadır. Ömer yıllardır aradığı Kemal Demir'in, yıldızının hiç barışmadığı Hakan Hoca olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşar. İyi bir cerrah olmak için iyi bir hocanın yanında yetişmesi gerektiğini çok iyi bilen Ömer, Özel Gümüşok Hastanesi'nden gelen teklifi reddeder.

Herkes Leyla'nın hizmetli olmayı kabul etmeyeceğini, hastaneden ayrılacağını düşünürken, Leyla hizmetli olarak çalışmaya başlar. Ömer'i ise girdiği bir ameliyatta büyük bir sürpriz beklemektedir. Ömer'i bekleyen kötü sürprizler sadece işiyle sınırlı kalmayacak, Leyla'ya olan aşkının önüne de beklemediği bir engel çıkaracaktır.

Erol'un tüm uyarılarına rağmen Yalçın'ın Hakan'ı rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur. Yalçın planlarını devreye sokmaya başladığında bu kez karşısında eskisinden daha güçlü ve kararlı bir Hakan bulacaktır.

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