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Kasaba Doktoru 3. bölüm izle Youtube | Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça izle | Youtube Kasaba Doktoru son bölüm izle

Kasaba Doktoru 3. bölüm izle Youtube | TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinin son bölümü oldukça heyecan vericiydi. İzleyicisinin ekrana kitlemeyi başaran Kasaba Doktoru'nun son bölümünde neler oldu? Youtube Kasaba Doktoru son bölüm yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizi izle...

2 Saat Önce
2022-04-24 00:40:07
Kasaba Doktoru 3. bölüm izle Youtube | Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça izle | Youtube Kasaba Doktoru son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinin son bölümü oldukça heyecan vericiydi. İzleyicisinin ekrana kitlemeyi başaran Kasaba Doktoru'nun son bölümünde neler oldu? Youtube Kasaba Doktoru son bölüm yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizi izle...

Kasaba Doktoru 3. bölüm izle Youtube

Kısa sürede sevilen dizi Kasaba Doktoru'nun son bölümünü izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli!

KASABA DOKTORU 3. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

Kasaba Doktoru 3. bölüm özeti

Erol Gümüşok, ameliyatını Hakan'ın yapmasını ister. Hakan itiraz edince geçmişindeki bir sırrı kullanarak onu tehdit eder. Bu sırada geçmişten gelen bir dost Hakan'a yardım elini uzatacak, Hakan'ın da Erol'a karşı masaya bir koz koymasını sağlayacaktır.

Ömer bir türlü anlaşamadığı Hakan yüzünden istifasını verip gitmeye kararlıdır. İhsan, Mine ve Turgut'un Ömer'i vazgeçirme çabaları işe yaramayacak gibi gözükmektedir.

Leyla'nın bileğindeki yaralar hızla iyileşirken ruhundaki yara daha ağır gelmektedir. Leyla hastanede kalıp Hakan'la beraber çalışmak istese de Hakan'ın ona kötü bir sürprizi vardır.

Yalçın ise Erol'un ameliyatının kendi hastanesinde yapılmayacak olmasından dolayı küplere biner ve bu durumu lehine çevirmek için bütün imkanlarını seferber eder.

Ömer istifa edecek mi?

Dizinin son bölümünde yaşananlardan dolayı Ömer'in istifa edeceğini düşünen seyirci "Ömer istifa edecek mi?" sorusunun yanıtını arıyor.

Henüz Ömer'in istifası konusunda bir açıklama yapılmadı. Sorunun yanıtı yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

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