Kasaba Doktoru 3. bölüm izle Youtube | Kasaba Doktoru yeni bölüm tek parça izle | Youtube Kasaba Doktoru son bölüm izle

Kasaba Doktoru 3. bölüm izle Youtube | TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinin son bölümü oldukça heyecan vericiydi. İzleyicisinin ekrana kitlemeyi başaran Kasaba Doktoru'nun son bölümünde neler oldu? Youtube Kasaba Doktoru son bölüm yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizi izle...

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinin son bölümü oldukça heyecan vericiydi. İzleyicisinin ekrana kitlemeyi başaran Kasaba Doktoru'nun son bölümünde neler oldu? Youtube Kasaba Doktoru son bölüm yayınlandı mı? Kasaba Doktoru dizi izle...

Kasaba Doktoru 3. bölüm izle Youtube

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Kasaba Doktoru 3. bölüm özeti

Erol Gümüşok, ameliyatını Hakan'ın yapmasını ister. Hakan itiraz edince geçmişindeki bir sırrı kullanarak onu tehdit eder. Bu sırada geçmişten gelen bir dost Hakan'a yardım elini uzatacak, Hakan'ın da Erol'a karşı masaya bir koz koymasını sağlayacaktır.

Ömer bir türlü anlaşamadığı Hakan yüzünden istifasını verip gitmeye kararlıdır. İhsan, Mine ve Turgut'un Ömer'i vazgeçirme çabaları işe yaramayacak gibi gözükmektedir.

Leyla'nın bileğindeki yaralar hızla iyileşirken ruhundaki yara daha ağır gelmektedir. Leyla hastanede kalıp Hakan'la beraber çalışmak istese de Hakan'ın ona kötü bir sürprizi vardır.

Yalçın ise Erol'un ameliyatının kendi hastanesinde yapılmayacak olmasından dolayı küplere biner ve bu durumu lehine çevirmek için bütün imkanlarını seferber eder.

Ömer istifa edecek mi?

Dizinin son bölümünde yaşananlardan dolayı Ömer'in istifa edeceğini düşünen seyirci "Ömer istifa edecek mi?" sorusunun yanıtını arıyor.

Henüz Ömer'in istifası konusunda bir açıklama yapılmadı. Sorunun yanıtı yeni bölümlerde ortaya çıkacak.