Yayınlandığı ilk günden beri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen Kardeşlerim dizisi, konusu ve oyuncu kadrosu ile sevenlerini ekran başına topluyor. İnternette hakkında birçok araştırılma yapılan ATV’nin sevilen dizisi, oyuncu kadrosu ile de oldukça merak konusu. Peki Kardeşlerim dizisinin oyuncuları kimlerdir, yaşları kaçtır? Kardeşlerim dizisinin konu nedir?

Birçok kişi ilgiyle takip edilen ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, gündemden düşmüyor. Konusu ve oyuncu kadrosu oldukça merak edilen dizi hakkında, sevenleri sıklıkla araştırmalar yapıyor. İşte tüm detayları ile Kardeşlerim dizisinin oyuncuları ve konusu…

Kardeşlerim dizisinin konusu nedir?

Kardeşlerim dizisi Kadir, Ömer, Asiye ve Emel adlarındaki dört kardeşin hikayesini anlatmaktadır. Bu dört kardeş yaşadıkları olaylardan dolayı annelerini ve babalarını kaybetmişlerdir. Bu süreçte anne ve babalarından başka kimseleri olmayan bu dört kardeş, hayatta tek başlarına mücadele etmeye başlamışlardır. Bu mücadele sırasında bu dört kardeşin başına gelen tüm musibetlerden sorumlu olan Akif Atakul'un sahip olduğu koleje giren kardeşler için yeni bir hayat başlamış oldu.

Fakir ile zengin arasındaki uçurumun fazlasıyla hissedildiği dizide, dört kardeşin bu dünyada tutunma çabasıda gösterilmiştir. Dört kardeşin en büyüğü olan Kadir, bu atmosferde kardeşlerini gözetmeye ve onları ezdirmemeye çalışmıştır.

Kardeşlerim dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Celil Nalçakan-Akif Atakul kimdir?

Celil Nalçakan 10 Haziran 1978 yılında Sivas'ta dünyaya gözlerini açmıştır. Annesi öğretmen, babası elektrik teknisyeni olan Nalçakan'ın bir de kız kardeşi vardır. Lise öğrenimini Sivas'ta tamamlayan oyuncu, öğrenimine Cumhuriyet Üniversitesi'nde devam etmiştir. 7 yıl boyunca Jeoloji Mühendisliğinde okuyan Celil Nalçakan, daha sonra okulu tamamamadan Sivas Devlet Tiyatrosu'na girmiştir. Daha sonra Balıkesir'de Turizm Otel İşletmeciliği okuyan Nalçakan, burada da eğitimine devam etmeyerek tiyatro ile ilgilenmiştir. Türvak'ın düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak İstanbul'a gelen Nalçakan, oyunculuk kariyerine burada devam etmiştir. 2006 yılında yayımlanmaya başlayan Sıla dizisiyle ekranlara çıkan Celil Nalçakan, Kış Masalı, Hanımın Çiftliği ve Bitmeyen şarkı dizisiyle popülaritesi oldukça artmıştır. Poyraz Karayel'de oynadığı Zülfikar karakteriyle de adından çokça söz ettirmiştir.

Halit Özgür Sarı- Kadir Eren kimdir?

Kardeşlerim dizisinde 19 yaşındaki evin büyük abisi rolünü oynayan yakışıklı oyuncu Halit Özgür Sarı, 1993 yılında İstanbul'da gözlerini dünyaya açmıştır. Öğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlayan Sarı, Temel ve İleri Craft Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi de almıştır. Diriliş Ertuğrul ile ekranların karşısına çıkan Halit Özgür Sarı, Şampiyon ve Hakan:Muhafız dizilerinde de rol almıştır.

Simge Selçuk-Nebahat Atakul kimdir?

Kardeşlerim dizisinin dominant karakterlerinden biri olan Simge Selçuk, 1975 yılında Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi'nde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Sahne Sanatları bölümünden mezun olan Selçuk, oyunculuğa Ankara'da başlamıştır.

Ağu Yağtu-Suzan Manyaslı kimdir?

Ağu Yağtu 11 Temmuz 1978 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sanat okulunda öğrenim alan Yağtu, henüz 14 yaşındayken model olmak için İstanbul'a gelmiştir. Kariyerine 15 yaşındayken modellik yaparak başlayan güzel oyuncu, modelliğin yanı sıra oyunculuk, moda editörlüğü ve stil danışmanlığı da yapmıştır. 90-60-90, Kampüsistan, Savcının Karısı, Komiser Nevzat, Kavak Yelleri, Aşk ve Ceza ve Bir Avuç Deniz gibi yapımlarda oynamıştır.

Su Burcu Yazgı Çoşkun- Asiye Eren kimdir?

Su Burcu Yazgı Çoşkun 15 Nisan 2004 doğumlu olup, oyunculuk kariyerine henüz 8 yaşındayken başlamıştır. Birçok yapımda boy gösteren güzel oyuncu, en son 2020 yılında Kırmız Oda dizisinde rol almıştır.

Yiğit Koçak-Ömer Eren kimdir?

Tam adıyla Bilal Yiğit Koçak 12 Ekim 1995 yılında Samsun'da doğmuştur. Vine fenomenliği yapan Bilal Koçak, öğrenimine Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nde devam etmektedir.

Çağla Şimşek-Ayşe Çağla kimdir?

2002 doğumlu Çağla Şimşek, Küçük Gelin dizisiyle adını duyurmuştur.

Aylin Akpınar-Emel Eren kimdir?

6 yaşında sevgi dolu bir çocuğu canlandırmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.