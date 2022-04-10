Kardeşlerim 47. bölüm izle | Atv Kardeşlerim yeni bölüm tek parça full HD izle | Youtube Kardeşlerim son bölüm (47.bölüm)

Kardeşlerim 47. bölüm izle | İlk yayınlandığı günden bu yana severek takip edilen dizi Kardeşlerim, yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kitledi. Peki ama Kardeşlerim'in son bölümünde neler oldu? Kardeşlerim son bölüm youtubeda yayınlandı mı? İşte detaylar...

İlk yayınlandığı günden bu yana severek takip edilen dizi Kardeşlerim, yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kitledi. Peki ama Kardeşlerim'in son bölümünde neler oldu? Kardeşlerim son bölüm youtubeda yayınlandı mı? İşte detaylar...

Kardeşlerim 47. bölüm izle

Atv ekranlarında her cumartesi günü sevenleriyle buluşan Kardeşlerim dizisinin 47. bölümü yayınlanıd. Diziyi tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

KARDEŞLERİM 47. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ...

Kardeşlerim 47. bölüm özeti

"Belki bir gün lazım olur diye; kıyıya köşeye biraz mutluluk saklamalıydık…"

Kaan ve Süsen, ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılırken, hastane koridorunda Akif ve çocukların gergin bekleyişi başlar. Babasından kalan hisseleri yönetecek olan Berk; annesini de yanına alarak, şirkete giderken, Oğulcan da Ömer'le beraber ailelerini geçindirebilmek için yeni bir iş kurar. Gönül'ü Orhan'dan uzak tutmak için ilk adımını atan Şengül, farkında olmadan hayatının en büyük hatasını yapar.

Youtube Kardeşlerim son bölüm (47.bölüm)

Resmi Yotube kanalında da yayınlanan Kardeşlerim dizisinin 47. bölümünü izlemek için TIKLAYINIZ...

Kaan ve Süsen diziden mi ayrılıyor?

Son bölümde diziden ayrılacağı konuşulan Kaan ve Süsen için henüz açıklama gelmedi.

Kaan; "Ben Ömer'e yalan söylemek istemiyorum" diyerek öğrendiklerini herkese söylemeye çalışan Süsen'i durdurmak isterken ikili feci şekilde kaza geçirdi. Yüksekten düşen Kaan ve Süsen hastaneye kaldırıldı. .