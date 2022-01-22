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Kardeşlerim 36. bölüm (yeni bölüm) full izle tek parça | Kardeşlerim son bölüm izle
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TIMETURK / DİZİ - FİLM / Kardeşlerim 36. bölüm (yeni bölüm) full izle tek parça | Kardeşlerim son bölüm izle

Kardeşlerim 36. bölüm (yeni bölüm) full izle tek parça | Kardeşlerim son bölüm izle

Kardeşlerim 36. bölüm (yeni bölüm) full izle tek parça | Kardeşlerim dizisinin 36. bölümü sevenleri tarafından tekrar tekrar izleniyor. Oğulcan'ın durumu herkesin hüzünlenmesine yol açsa da yüz güldüren olaylar da gerçekleşir. Peki ama Kardeşlerim son bölümde neler yaşandı? Kardeşlerim 36. bölüm özeti ve yeni bölüm tek parça izle...

53 Dakika Önce
2022-01-22 23:18:20
Kardeşlerim 36. bölüm (yeni bölüm) full izle tek parça | Kardeşlerim son bölüm izle

Kardeşlerim 36. bölüm (yeni bölüm) full izle tek parça | Kardeşlerim dizisinin 36. bölümü sevenleri tarafından tekrar tekrar izleniyor. Oğulcan'ın durumu herkesin hüzünlenmesine yol açsa da yüz güldüren olaylar da gerçekleşir. Peki ama Kardeşlerim son bölümde neler yaşandı? Kardeşlerim 36. bölüm özeti ve yeni bölüm tek parça izle...

Kardeşlerim 36. bölüm (yeni bölüm) full izle tek parça

Kardeşlerim son bölüm izlemekisteyenler dizinin 36.bölümü için araştırma yapıyor. Dizinin 36. bölümü, “Cam gibi gençlerdik, kırdılar keskinleştik." başlığıyla yayınlandı.

Kardeşlerim Dizisinin 36. Bölümünü İzlemek İçin TIKLAYINIZ... (Siteye giriş yaptıktan sonra "Son Bölüm"e tıklayın.

Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine girişirler. Asiye ile Doruk arasındaki ipler iyice gerilirken, Orhan da tüm gücüyle, Oğulcan için iyi bir avukat tutmanın yollarını aramaktadır. İlknur'un beklenmedik teklifi, Şengül'ü şoka uğratır. .

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